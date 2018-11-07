「特斯拉挑戰者」？Nio 蔚來汽車銷量低、虧損高

電動車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 挑戰者，中國電動汽車製造商蔚來汽車 Nio (NIO-US) 週二 (6 日) 上午首次以上市公司名義公布財報，虧損超出預期，且銷量低於預期。Nio 股價週二收盤下跌 4.05% 來到 6.40 美元。

Nio 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Nio 豪華 SUV 車型 ES8 的生產和交付在第 3 季度上升，該公司預計第 4 季度的 ES8 交付量將比第 3 季度增加一倍，而 ES6 將在年底前推出。

Nio 最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 -1.51 美元，低於分析師預計的每股虧損 -0.34 美元。去年同期虧損 -0.22 美元。

營收成長至 2.14 億美元，低於分析師預估的 2.296 億美元。

毛利從去年的 -4077% 成長至上季的 -191.2%。

IPO 報表顯示，Nio 於 2016 年、2017 年、及 2018 年上半均屬虧損狀態。

交貨方面，Nio 交了 3268 輛全電動高級 SUV ES8，共生產了 4206 輛。ES8 在中國的豪華車、電動車、和運動型多功能車的熱門市場中，是於特斯拉的 Model X 為競爭目標。

第 4 季度，Nio 預計將交貨 6700 至 7000 輛汽車，比第 3 季度增加一倍多。它預測第 4 季度的營收為 4.185 億美元至 4.36 億美元之間，與第 3 季度相比大約翻了一番。華爾街預計為 3.778 億美元。這家已有 4 年歷史的 Nio 預計 2018 年底將開始交付較小的 ES6。

Nio 的投資者包括騰訊控股 (TCEHY-US)、百度 (BIDU-US)、和京東 (JD-US)。騰訊還持有特斯拉股票的一小部分股份。

Nio 目前沒有自己的生產工廠，雖然有在上海設廠的計畫，但現階段是與中國江淮汽車簽了 5 年的合作協議，由江淮汽車幫忙生產。

競爭對手包括由阿里巴巴 (BABA-US) 支持的電動車創業公司小鵬，以及由著名投資人巴菲特 Buffett 的波克夏 (BRK.A-US) 支持的比亞迪 BYD。