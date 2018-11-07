能源盤後─川普「軟化」制裁挾持油價 日韓再度進口伊朗原油

美國總統川普表示，他故意軟化對伊朗的石油制裁，以控制能源價格上漲。作為長達一個月來拋售的一部分，美國石油價格週二 (6 日) 跌至 4 月以來的最低水平。

美國原油基準指數已經連續 7 個交易日下跌，這是自 2017 年 3 月以來最長的連跌紀錄。價格連續 4 週每週下跌，現在距離通常定義為「從最近的高峰下降 20%」的熊市領域只有 1 美元左右。

布蘭特原油期貨收低 1.07 美元，或 1.46% 至每桶 72.10 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.91 美元，或 1.44% 至每桶 62.19 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.12% 至每加侖 1.690 美元。

天然氣收低 0.034 美元，或 0.95% 至每一千立方英尺 3.533 美元。

伊朗制裁

美國對石油輸出國組織 OPEC 第三大生產國伊朗的經濟制裁於週一 (5 日) 生效。伊朗原油出口已經迅速下滑，因為買家在美國的要求下，11 月 4 日截止日期之前減少了購買量。美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃。

據知情人士透露，9 月份伊朗原油出貨量下降至約 150 萬桶 / 日，而 6 月份出口量為 230 萬桶 / 日。分析師估計，每日有超過一百萬桶的伊朗出口最終可能從市場上撤除，應進一步收緊供應。

川普政府週一還向 8 國政府發出豁免，豁免他們對午夜生效的伊朗石油實施制裁。8 國含中國、印度、義大利、希臘、日本、南韓、台灣、及土耳其，都可暫時性無處分的進口伊朗原油。南韓與台灣於 9 月份未進口任何伊朗原油。

據了解，南韓將開始進口伊朗原油，每月 400 萬桶。日本 9 月份的伊朗原油進口佔整體原油量的 5%，約 46000 桶 / 日，而今年 4 月進口的量則是 25 萬桶 / 日。2017 年台灣進口的伊朗原油約 400 萬桶，佔總進口量約 2.86%，今年則是進口約 200 萬桶。

布蘭特價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

川普為經濟著想

週一，川普表示較為溫和的制裁是對 10 月初高油價的回應，「我可以立即將伊朗石油降至零，但這會對市場造成衝擊。我不想提高油價」。

高油價進入美國中期選舉，對共和黨來說不是最好的選擇。努力讓沙烏地阿拉伯提高產量，及鼓勵創紀錄的美國石油產量，都有助於石油價格近期的下滑。

週三石油投資者將關注能源信息管理局 EIA 每週發布的美國石油庫存數據。分析師平均預期上週美國原油庫存增加 180 萬桶 / 日。如真是如此，這將標誌著連續 7 週的庫存增加。