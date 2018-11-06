油價正反轉向下？分析師：失速下滑的理由維持不久

不久之前，分析師們還談著油價將衝向每桶 100 美元，但現在看來，它卻正在失速墜落。

美國油價跌上週五跌到每桶 62.63 美元的低位，較 1 個月前的峰值下跌了 18.6%。油價下落的原因，市場反映較多的包括幾項：

油價不振的主要因素

首先，全球經濟增長擔憂導致股市低迷，進而蔓延至大宗商品市場。如果經濟陷入困境，那麼對石油的需求自然下滑。

其次，川普雖然制裁伊朗，但是豁免了許多國家，允許他們繼續從伊朗購買石油，這種方式較市場原先預期更軟。

高盛能源研究主管 Damien Courvalin 認為，豁免的決定是合乎邏輯的，因為一開始就造成供應大量減少，會使得價格過於攀高。

此外，美國德州與沙烏地阿拉伯都加大生產力度，以緩解對石油短缺的擔憂。以西德州二疊紀盆地為首的美國石油產量，在 8 月份首次飆升至每天 1100 萬桶以上。

石油暴跌恰逢美國期中選舉前，美國汽油價格在過去 1 個月下降了 3%，天然氣價格似乎也有下降的機會。

下跌局面恐維持不久

不過一些分析師警告，油價可能會再次攀升。高盛 (Goldman Sachs) 與 RBC Capital Markets 預計，年底時布蘭特原油價格將收於每桶 80 美元，相當於再漲 10%。

Courvalin 指出，伊朗在受制裁之後，外界的買量會逐漸減少，使伊朗今年底出口減至每天 115 萬桶，然後在 2019 年初再降到 100 萬桶。這可能會帶來問題，因為人們懷疑美國及沙國的增產數量，恐怕不足以補足這個缺口。

Banyan Hill Research 資深研究分析師 Matt Badiali 認為，在造成石油下跌的各個原因中，美國對部分國家的豁免有其道理，但如果說沙烏地阿拉伯會增產以降低油價，這很難說得通，因為這不符合沙國利益。

他表示，過去 10 年中，沙國產量最大的兩個月是 2016 年 7 月 - 8 月，原因是為了美國頁岩行業和加拿大的焦油砂。雖然沒有發揮預定的效果，但展現了沙烏地的心態。

Badiali 認為，對部分國家的豁免，效果只是短暫的，造成的產量缺口，沙國無法彌補，美國也做不到。主因是二疊紀盆地的管道已經耗盡，造成生產的瓶頸，這個問題可能要到 2019 年中期才能解決。

因此他相信，在產量下滑的情況下，油價下跌恐怕不會持續太久。