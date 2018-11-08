能源盤後─油價連8交易日跌 美油庫存連7週長 OPEC將再次對產量下手

油價週三 (7 日) 連續第 8 個交易日下跌，這是自 2014 年 7 月以來的最長連跌。美國能源情報署 EIA 報告也顯示美國原油庫存連續第 7 週上升，美國石油產量飆升至創紀錄水平。

美國基準指數週三盤中一度跌至每桶 61.20 美元低位，使其處於熊市的劃分線，通常被定義為比近期高峰值低 20%。

布蘭特原油期貨收低 0.12 美元，或 0.17% 至每桶 72.01 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.64 美元，或 1.03% 至每桶 61.57 美元。

美國汽油期貨價格收低 3.01% 至每加侖 1.643 美元。

天然氣收低 0.027 美元，或 0.76% 至每一千立方英尺 3.528 美元。

伊朗制裁

美國對石油輸出國組織 OPEC 第三大生產國伊朗的經濟制裁於週一 (5 日) 生效。美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃。

9 月份伊朗原油出貨量下降至約 150 萬桶 / 日，而 6 月份出口量為 230 萬桶 / 日。然而，川普政府向 8 國政府發出豁免，含中國、印度、義大利、希臘、日本、南韓、台灣、及土耳其，都可暫時性無處分的進口伊朗原油。

南韓與台灣於 9 月份未進口任何伊朗原油，但將開始進口伊朗原油，每月 400 萬桶。日本 9 月份的伊朗原油進口佔整體原油量的 5%，約 46000 桶 / 日，而今年 4 月進口的量則是 25 萬桶 / 日。2017 年台灣進口的伊朗原油約 400 萬桶，佔總進口量約 2.86%，今年則是進口約 200 萬桶。

川普為經濟著想

週一，川普表示較為溫和的制裁是對 10 月初高油價的回應，「我可以立即將伊朗石油降至零，但這會對市場造成衝擊。我不想提高油價」。

高油價進入美國中期選舉，對共和黨來說不是最好的選擇。美國期中大選週三落幕，川普的共和黨佔參議院席次過半，但在野黨民主黨則佔眾議院席次過半。

EIA 報告

能源情報署 EIA 週三表示，美國原油庫存上週增加 580 萬桶至 4.32 億桶，為 6 月初以來的最高水平。該報告還稱，上週美國石油產量從一週前的每日 1120 萬桶猛增至創紀錄的每日 1160 萬桶。

OPEC 會議

週日於阿布達比，OPEC 將舉行會議，而沙烏地阿拉伯似乎有意牽制住油價的下滑，保持油價的穩定。

俄羅斯是該聯盟中最重要的非 OPEC 合作夥伴，自 6 月以來已將產量提高，俄國總統普丁表示該國對原油價格低至 65 美元感到滿意。

據知情人士透露，沙國部長 Al-Falih 週一通過電話與俄羅斯 Alexander Novak 討論會議議程，雖然市場上一直有人認為 OPEC 應考慮重新削減產量，但俄羅斯目前尚未準備好做出這樣的決定。