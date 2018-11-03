能源盤後—供給增加 美擬放鬆制裁伊朗 原油連續4週收跌

週五 (2 日) 交易，美國計畫降低對伊朗石油制裁的力道，且全球原油產量增加，石油期貨價格走跌，連續第四周收低。

在美國對伊朗的新一波制裁生效前，據傳美國已同意，讓包括日本、南韓、印度在內等 8 個國家，在制裁實施後，可繼續向伊朗購油。

針對此消息，國務卿 Michael Pompeo 週五新聞發布會上表示，政府計畫向 8 個地區發布暫時性配額，但「談判仍在進行中。」

美國對伊朗的全面制裁 11 月 4 日即將生效，石油行業將是重點制裁對象。美國將於下週一，正式公布取得豁免的國家。

Edward Jones 資深能源分析師 Brian Youngberg 表示，目前石油市場充斥動盪和不確定性：全球需求放緩、沙國允諾維持供應量充足，頁岩產量持續增加、委內瑞拉問題等，油價現在面臨一團混亂的前景，下週同樣事情更加混亂。

12 月交割的 WTI 原油期貨下跌 55 美分或 0.9%，收每桶 63.14 美元，觸及 4 月初以來最低點，本週跌幅 6.6%。10 月份最近月期油契約下跌 10.8%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 6 美分或不到 0.1%，收每桶 72.83 美元，觸及 8 月 21 日以來最低收盤價，本週跌幅 6.2%。週四，Brent 原油期貨價格跌破 200MA，根據 FactSet，此為 2017 年 9 月以來首次跌破 200MA。

ACLS Global 首席分析師 Marshall Gittler 認為，供應量疑慮讓石油持續走跌，「通常油價下跌是因為 2 個原因，一個是『好』理由——供應過剩，另一個是『壞』理由——需求放緩。」

他認為現在是『好』理由讓油價下跌，因為俄羅斯持續增產至記錄高點，且美國示意可能放寬制裁，讓 8 個國家繼續向伊朗購買石油，再加上美國庫存連續 6 週上升。

美媒本週公布一項獨立調查，顯示 OPEC 成員 10 月調升產量至 2016 年後期以來最高水準，達每日 3300 萬桶。

另一方面，由美國能源資訊署 (EIA) 資料可得知，截至 10 月 26 日當週，美國原油庫存增加 321.7 萬桶，至 4.2601 億桶；雖低於市場預期 (411 萬桶)，但已連續 6 週增加。

但 Baker Hughes 公布的數據顯示，生產有可能下降，因為本週活躍鑽井機具減少 1 架至 874 架，讓連續 3 週的增長趨勢止步。

其他能源交易

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5% 至每加侖 1.708 美元，本週跌幅 5.7%。

12 月交割的熱燃油期貨下跌 1.3% 至每加侖 2.173 美元，本週跌幅 5.7%。

12 月交割的天然氣下跌近 1.5% 至每百萬 Btu 3.284 美元，本週收升 1.8%。