能源盤後─伊朗制裁開啟 台灣獲豁免！油價小跌

由於美國對伊朗石油工業的制裁措施全面生效，油價在小幅上漲和下跌之間徘徊，再次引發市場對供應短缺的擔憂。

布蘭特原油期貨收低 0.06 美元，或 0.08% 至每桶 72.77 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.35 美元，或 0.55% 至每桶 62.79 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.65% 至每加侖 0.028 美元。

天然氣收高 0.273 美元，或 8.31% 至每一千立方英尺 3.557 美元。

伊朗制裁

美國對石油輸出國組織 OPEC 第三大生產國伊朗的經濟制裁於週一 (5 日) 生效。伊朗原油出口已經迅速下滑，因為買家在美國的要求下，11 月 4 日截止日期之前減少了購買量。

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃。

據知情人士透露，9 月份伊朗原油出貨量下降至約 150 萬桶 / 日，而 6 月份出口量為 230 萬桶 / 日。分析師估計，每日有超過一百萬桶的伊朗出口最終可能從市場上撤除，應進一步收緊供應。

川普政府週一還向 8 國政府發出豁免，豁免他們對午夜生效的伊朗石油實施制裁。

8 國含中國、印度、義大利、希臘、日本、南韓、台灣、及土耳其，都可暫時性無處分的進口伊朗原油。南韓與台灣於 9 月份未進口任何伊朗原油。

華盛頓則是制裁了約 700 多間伊朗人士、銀行、及企業，並把 70 間伊朗銀行與金融機構和國內及海外分支放入黑名單。

油價大盤趨勢

布蘭特原油週五 (2 日) 收於 8 月以來的低水平，而 WTI 週一也收於 4 月以來的低點。自上個月開始，原油價格下跌約 15%，布蘭特從 4 年來首次突破每桶 86 美元的門檻後迅速下跌。

布蘭特價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

德國商業銀行 Commerzbank 分析師週一在一份報告中寫道，認為 OPEC、俄羅斯、和美國大幅增加了石油供應，而由於全球經濟增長減緩和股市動蕩的跡象，使原油價格也面臨壓力。

依照目前數據來看，填補伊朗原油缺口的似乎是沙烏地阿拉伯，挑戰每日近 1100 萬桶產量。

展望近期未來

美國石油協會 API 行業組織將於每週二公布美國石油庫存的每週數據，而美國能源情報署 EIA 則是每週三公布政府官方數據。

OPEC 及其生產盟國，包括俄羅斯，將於 11 月 11 日在阿布達比舉行會議，評估他們近 2 年來限制產量的協議。