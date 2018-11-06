易綱稱要“真金白銀”改善民企融資環境 研究設立股權融資支持工具

針對民企融資難融資貴的問題，中國人民銀行行長易綱表示，要“真金白銀”改善民企融資環境，把民營企業在貸款上的困難、發債上的困難、股權質押融資上的困難有效地予以化解，解決辦法包括增加民企的信貸，支持民企發債以及研究設立民企股權融資支持工具。

經濟日報周二刊登對易綱的專訪稱，人民銀行將進一步擴大民企債券融資支持工具試點，目前已有30家民企正在抓緊準備債務融資工具的發行工作，另外人民銀行正在與證監會緊密協作，制定支持民營企業公司債券的具體方案。

易綱表示，今年以來，人民銀行從宏觀上營造穩健中性的貨幣政策，使流動性合理充裕。在總閘門上已四次降準，共釋放約4萬億元人民幣流動性，對沖了中期借貸便利等之後，凈放出了2.3億元流動性。

“總的‘龍頭’夠了，池子裏的水也很多，流動性是合理充裕的。但今年另外一個工作就是怎麽使這些流動性流到民營企業和最需要的地方。所以我們采取了‘三支箭’的政策組合。”易綱稱。

“第一支箭”是增加民營企業的信貸，特別是小微企業的信貸。人民銀行今年以來增加了3,000億元的再貸款、再貼現額度，基本上都是針對小微企業和民營企業，凡是中小銀行有客戶、還能貸出去，只是因為存款不夠或是存貸比太高，缺乏資金導致貸不出去的，人民銀行都以再貸款、再貼現的形式支持這些銀行。

“第二支箭”是支持民營企業發債。推出民營企業債券融資支持工具，就是一個保險，這個保險是由投資者付費的，沒有加重民營企業的負擔。這樣就解決了債券發行不流標、有足夠的認購倍數的問題。只要民營企業的債能發出去，現金流就來了，銀行也不催他還款了，股市也可以稍微穩定一點。

“第三支箭”是研究設立民營企業股權融資支持工具。針對目前民營企業股權質押風險，相關部門正在多措並舉化解。

同時，為穩定和促進民營企業股權融資，人民銀行正在推動由符合規定的私募基金管理人、證券公司、商業銀行金融資產投資公司等機構，發起設立民營企業股權融資支持工具，由人民銀行提供初始引導資金，帶動金融機構、社會資本共同參與，按照市場化、法治化原則，為出現資金困難的民營企業提供階段性的股權融資支持。

他表示，人民銀行今年增加的3,000億元再貸款、再貼現額度，是一個政策的引子，是“四兩撥千斤”的引導，還要依靠大銀行，要依靠股份制銀行，還要依靠中小金融機構一起給民營企業貸款。同時，在監管方面也會出台相應的政策。

“面對著民營企業和小微企業面臨的實際困難，我們有‘真金白銀’的政策措施幫他們解決。大的民企、中型的民企、上市公司的民企、非上市公司的民企，一直到小微企業，他們是創造就業的主力軍，所以我們一定要把他們的貸款落實好。”易綱稱。

經濟下行壓力下中國民企的困境已引起高層關註，中國國家主席習近平近日強調，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，中國民營經濟只能壯大、不能弱化，而且要走向更加廣闊舞台，並表示當前將抓好減輕企業稅費負擔等六方面政策舉措落實，讓民企吃下定心丸、安心謀發展。相關部門亦相繼出台一系列支持扶持民企的政策舉措。

路透北京11月6日