〈區塊鏈大應用〉Deloitte與Attest合作建立區塊鏈數位身分辨識系統

國際四大會計師事務所之一的 Deloitte 宣布與身份管理公司 Attest 建立合作關係，來開發運用區塊鏈技術的數位身份識別系統。

Attest 總部位在芝加哥，是一家身份管理公司，提供身份共享平台，使客戶能夠進行交易，政府部門的客戶也可以為公民提供身份服務。

根據 Attest 的現有產品，該合作將為 Deloitte 的客戶提供符合政府標準的數位身分標籤。目前產品有兩種，

第一款產品 Attest Wallet 是一種加密安全的身份存儲，就像加密錢包，能使用戶能夠在一個地方存儲政府和商業 ID 的數位版本，並控制對存儲空間的權限。

第二款解決方案稱為 Attest Enterprise，允許用戶驗證身份，並授權第三方代表他們管理數據。

Deloitte 總經理 Wendy Henry 表示:「雖然許多公司正在考慮使用個人錢包來控制他們的數位身份憑證，但政府必須服務於整體公民，包括那些可能無法接受以數位形式控制身份憑證的公民。」

Attest 的創始人兼執行長 Cab Morris 表示:「政府發布的數位身份將能夠降低各產業企業的成本和風險，同時為公民提供更高的安全性、隱私和對個人數據的控制權。」

今年 9 月份，Deloitte 曾宣布將協助 RiskBlock Alliance 區塊鏈聯盟擴展到加拿大。該聯盟將在加拿大註冊一個法人實體，並開始與加拿大的財產、傷亡和壽險、年金保險公司合作。勤業眾信將負責開發各式區塊鏈的應用，為保險交易生命週期帶來解決方案。

上個月，Deloitte 概述了區塊鏈技術的五個基本發展領域，以實現更廣泛的運用，改善耗時的操作、標準化的缺乏、高成本和複雜的企業流程、監管不確定性以及缺乏合作區塊鏈相關公司。