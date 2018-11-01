〈區塊鏈大應用〉安永：推出世界首個以太坊零知識證明應用

四大會計師事務所之一的安永，上推出了安永營運鏈 (EY Ops Chain) 的公共版 (Public Edition) 原型，成為「世界上第一個在以太坊 (公有鏈) 上運用零知識證明 (ZKP) 的應用」。

一般來說，企業要在以太坊上運行智慧合約的功能，需要在以太坊上建立私有鏈，來保護商業資產與客戶資訊的隱私。不過，安永營運鏈的推出使企業能夠安全地在公有鏈上的進行支付或產品相關服務，同時保持交易私密性。

安永營運鏈利用 ZKP 技術，讓企業在以太坊上發行代幣，並提供消費者進行交易，同時確保交易相關資料，例如匯款人、交易金額等敏感資訊妥善的隱藏，只有需要知道的人能夠看見。安永表示，安永營運鏈也支持與 ERC-20 和 ERC-721 相似的代幣。

安永全球區塊鏈創新總監 Paul Brody 表示，新技術「賦予區塊鏈採用權」，並補充道：「私有鏈為企業提供交易隱私，但代價是降低了安全性和彈性。通過零知識證明，組織可以在完全隱私的情況下與競爭對手在同一網絡上進行交易，同時擁有以太坊公有鏈的安全性。」

安永近期致力於推動企業區塊鏈的採用，鼓勵企業使用像是以太坊的公有鏈，因其市場龐大，以太坊市值目前超過 200 億美元。相較來說，私有鏈的過程繁瑣、安全性和流動性也相對低下。

四大會計師事務致力於區塊鏈整合並為企業創造新的模式，其中，安永可說是先驅者。日前，該公司也已經與微軟 (MSFT-US) 達成了一項交易，關於遊戲產業的版稅管理解決方案。此外，安永也與微軟和航運巨頭馬士基推出世界上首個海運保險區塊鏈平台。