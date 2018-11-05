“醬油風波”也擋不住業績和市值狂飙的海天味業，魔力究竟在哪兒？

從毒奶粉、假疫苗，如今又到“問題醬油”，市場造假風波是一波未平一波又起。前不久，江西省消保委發佈一則有關醬油產品試驗報告將海天味業（603288-CN）推上了輿論的高風口。

根據產品試驗報告顯示，海天味業旗下產品“鈉含量明示數值與檢測數值不符”以及“營養成分表中蛋白質NRV值計算有誤”。海天味業為了挽回“民心”，第一時間向廣大消費者發佈澄清公告。時隔多日，又逢公司發佈三季度報，那麽讓我們一起看看“醬油門”事件對海天味業究竟是影響幾何？

三季度營收、淨利雙增長，業績一路狂奔向前

海天味業起源於中國佛山，起初是由佛山25家實力卓越的古醬園謀略合併重組產生，改組重建的新廠重新命名為“海天醬油廠”。在身陷“醬油門”事件之前，海天醬油已經多年保持醬油產業銷量全國第一，在調味品行業，海天味業也算行業龍頭。

而從海天味業的三季度財報數據來看，經營業績似乎併未收到“醬油門”事件的影響。今年前三季度，公司實現營業收入127.11億元人民幣（單位同下），較去年同期相比增長17.2%；歸屬母公司股東淨利潤為31.31億元，同比增長23.33%；其中三季度單季度實現營業收入39.92億元，同比增長17.12%；歸屬母公司股東淨利潤8.83億元，同比增長23.40%。

（圖片來源：新浪財經）

海天味業在保持整體銷量穩健增長的同時，醬油以及蚝油一直延續2017年以來的增長態勢。雖然，“醬油門”事件的發生令廣大消費者感到意外，但整個事件對海天味業來說隻是發展途中的一個小插曲，對企業實體和資本市場併不會產生太大的影響。

其中最明顯的就是——醬油問題不斷，銷量依舊隻增不減。早在2015年，海天味業因其生產的兒童醬油富含營養成為存在欺詐行為被消費者舉報。當時海天味業還針對此事進行上訴，雖然產品標明“兒童醬油”的行為併沒有涉及到食品質量安全問題，但確實存在欺騙、誤導消費者的行為，海天味業最終敗訴，併處以15萬元罰款，責令其停頓整理。

反觀海天味業當年業績狀況，公司實現營業收入112.94億元，突破營收百億大關。而今年，即使受“醬油門”事件的影響，海天味業營收與淨利潤依舊是雙增長。

市值快速翻番“是福還是禍”？

相信很多投資者對海天味業這家公司還是看好的。自從2014年2月正式A股上市起，海天味業的市值已由最初的497億元，發展至今約1774億元，四年的時間市值翻了3番多。多家券商也將其與白酒板塊相媲美，賦予其“牛股”的希望。

的確，海天味業對比業内的千禾味業、中炬高新、加加食品，其賺取淨利潤的功力還是很強的。即便是“醬油事件”將海天味業推至風口浪尖之上，絲毫沒有動搖營收、淨利雙增的趨勢。

然而，海天味業在光鮮亮麗的業績業績背後也暗藏市值呈現虛高、資金利用率低的問題。從海天味業2018年上半年3.31的流動比率和3.12的速動比率來看，這兩個數據均高於正常水平的流動比率和速動比率，這就意味著海天味業資產的變現能力和短期償債能力比較強，但也意味著其資金運用率低。

貨幣資金的走高源於2014年海天味業上市的那一年。數據顯示，2013年至2017年海天味業的貨幣資金為22.65億元、51.18億元、45.19億元、51.97億元、56.13億元，分别佔總資產的33.71%、46.53%、39.31%、38.61%、34.35%，均高於正常貨幣資金水平。

此外，上市以來股價一路飙漲，市值曾經一度逼近五糧液。四年的時間，海天味業市值翻了近3倍，無疑是食品板塊的龍頭股。而“醬油門”事件也為投資者潑了一盆冷水，投資者們不禁心生疑慮“海天味業的市值究竟是否高估”，而受事件的影響，公司股價也是掉頭向下，從十月中旬開始呈震蕩下滑的走勢。

（圖片來源：同花順手機app）

綜上所述，我們不得不承認海天味業優異的業績表現。與其他食品飲料行業不同的是，調味品行與白酒行業類似，有巨大的本土化色彩，有自己獨特的文化背景和傳統工藝，而這些是其他任何外資企業難以大規模突破的，如此看來也就不難理解海天味業的高估值。雖然受到“醬油門”事件的影響，相比大部分家庭的廚房中依舊放著海天醬油或者海天蚝油吧。

作者：劉玲玲

編輯：唐文英