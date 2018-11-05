〈分析〉中國版「那斯達克」要來了 這與新三板有何差異？

首屆中國國際進口博覽會週一 (5 日) 於上海開幕，中國國家主席習近平於會上發表演講表示，中國將進一步降低關稅、並放寬外資持股股比重限制與設立「科創板」。

同場演講上，習近平並表示將在上海證券交易所，設立科創板並試行註冊制，以完善中國資本市場的基礎制度，並藉之支持上海成為國際金融中心與科技創新中心。

針對科創板設立，習近平在演講中指出：

在上海證券交易所設立科創板並試行註冊制，以完善中國資本市場的基礎制度。 支持長江三角洲區域一體化發展，並拉高高度至國家戰略。

科創板是什麼？

科創板是中國專為科技創新型中、小企業設置之板塊，是中國政府建立多層次資本市場、支持企業科技創新的資本制度之一。

至於定義方面，科技型企業定義為：包括國家級高新技術企業、省級高新技術企業、小巨人企業，或經過政府權威認證的科技型企業等。

創新型企業則定義包括上海發展的四新經濟 (新技術、新產業、新業態、新模式) 概念中確立的三類，如：

新型顯示、機器人、再製造等 20 個從「傳統製造」到「智慧製造」之領域。 網路視聽、大數據、雲端運算等 14 個製造與服務融合之領域。 網路金融、信用服務等 9 個新型服務業態等。

「科創板」與「新三板」有何差異？

科創板和新三板一樣，同屬於場外交易，但與新三板不同，習近平口中的科創板，主要是針對中國新創尚未進入成熟期，但具有成長潛力且滿足規範的科技型、創新型中小企業。

英大證券首席經濟學家李大霄即表示，上交所「科創板」其實籌劃已久，是多層次資本市場的重要計劃，也是 VC、PE 的重要退出渠道。