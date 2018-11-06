政策利多頻頻 中國券商股掃陰霾 今逆勢走高

近來中國官方連續推出各項激勵措施，讓前陣子多項業務低迷的券商處境得以緩解，新業務可望增加。隨著券商業績可望改善，也帶動近來券商類股行情反彈，多家券商更忙著發布買回庫藏股計畫，為自家股票穩定軍心。

尤其昨 (5) 日宣佈將設立科創辦並試點註冊制消息後，券商類股更是直線拉升，今 (6) 日開盤同樣逆勢走高，華鑫股份漲逾 7%，天風證券今日打開漲停板，不過漲幅仍然可觀，國信證券、中信建投、招商證券、中信證券等多隻券商股紛紛跟漲。受此影響，滬深兩市盤中出現短暫拉升。

華鑫股份漲逾 7%(圖自新浪財經)

在此之前，券商已經陸續迎接股權質押風險緩解、鼓勵上市公司併購重組、加快發行信用風險緩釋工具等利多。

《中國證券報》報導，有券商投行業務人士指出，隨著科創板和註冊制試點等政策陸續確定，券商投行的業務也可望增加。後續配套的再融資、交易等方面，也會給券商帶來投行、經紀業務機會。

在業務環境改善方面，包括交易所信用風險保護工具業務試點，滬倫通業務試點，政策方面鼓勵資金入市、完善上市公司買回庫藏股制、鼓勵併購重組等，對券商業務都是利多。

除了業務環境好轉，券商先前因為股權質押、民企債券違約等帶來的風險也在逐步紓解。目前券商紛紛出資，撥出專款用來幫助有發展前景的上市公司紓解股權質押困難，希望化解股權質押業務風險，緩解經營壓力與業績穩定性。

種種利多也讓先前低位運行已久的券商股，近期終於揚眉吐氣，自 10 月 19 日上証指數探底 2449 點以來，申萬證券行業指數累計漲幅超過 20%，在所有細分行業中領先。券商股多次大漲，均拉動大盤向上。

此外，包括山西證券、西部證券、華泰證券、太平洋證券、國元證券及中國銀河在內的諸多券商相繼發布增持公告。其中，太平洋證券發布的增持計劃力道最大，第一大股東計劃累計增持公司股份不低於總股本的 1%，不高於總股本的 5%。

分析人士認為，券商股的估值中樞已不斷下移，要説跌出投資價值也合情合理。從市場行情和情緒出發，券商股先期以增持護盤打底的意願應該佔多數，是否意在抄底尚不能輕易判斷。