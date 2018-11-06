小米備戰雙11 香港2款新手機開路 今午線上線下同步開售

小米 (1810-HK) 昨(5)日在香港公佈，小米 8 Pro 及小米 8 Lite 兩款新手機今 (6) 日中午 12 點線上、線下發售，正式備戰「雙 11」購物節。

兩款新手機中，小米 8 Pro 8GB+128GB 版本售價港幣 3999 元，小米 8 Lite 6GB+128GB 版本售價港幣 2299 元。

小米 8 Pro 採用螢幕指紋設計，四曲面透明玻璃機身，搭配驍龍 845 處理器，標配 8GB 記憶體及 128GB 存儲。據稱解鎖速度提升 29%，成功率提升 8.8%。

小米 8 Lite 則更注重機身設計和影相功能，擁有 7.5 毫米超薄機身，前後置相機均使用 SONY 傳感器，前置相機達到 2400 萬畫素，後置 1200 萬＋500 萬畫素 AI 雙攝。

此外，小米亦宣佈在香港推出達 150 英寸超大畫面的激光投影電視，售價高達港幣 13999 元，成為小米在售的最貴一款產品，將於 11 月 27 日發售，提供 3 年免費保養。新一代空氣淨化器將於 11 月 10 日發售，售價為港幣 2299 元。

香港運營總監羅燕表示，即日起小米啟動「雙 11」購物節的多重優惠，較往年會推出更多集團生態鏈中的產品，相信能推動銷售走高。

活動期間，小米會推出優惠券、半價 / 1 元秒殺、線下小米之家獨家優惠等。羅燕補充，在香港地區的銷售中，手機和空氣淨化器最受歡迎，尤其暑期推出小米 8 時，小米之家的銷售十分火熱。

她表示，香港消費者已養成「雙 11」購物的習慣，「雙 11」會成為銷售高峰期，小米內部已制定銷售目標，惟不能透露具體數字。