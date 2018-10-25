小米手機出貨量突破1億部 提前2月達陣 惟股價跌至上市新低

小米 (1810-HK) 今 (25) 早發佈公告，預計到 10 月底，手機出貨量將突破 1 億部，提前 2 個月完成 2018 年全年目標，並邁入「億級俱樂部」。

不過，隔夜美國科技股暴跌，拖累香港科技股表現，抵銷小米數據理想利多。小米今日開盤不久即失守港幣 12 元，低見 11.7 元，再創上市新低；截至發稿，跌 3.9%，報港幣 11.78 元。小米今年 7 月掛牌時，上市價為 17 元。

圖：新浪財經

早在 2017 年 10 月 13 日，小米董事長雷軍曾在小米手機全球核心供應商大會上，公佈 2018 年全年出貨量 1 億台的目標。雷軍今天表示，提前達成全年目標，是小米發展史上意義重大的里程碑，也是小米多年來在技術創新、品質提升方面持續努力的成果。

財報顯示，2018 年第二季小米手機銷量達 3200 萬部，年增 43.9%；根據此前小米官方的資料，小米 8 系列在發佈 4 個月後發貨量超過 600 萬部。

在國際手機市場，截至 2018 年第二季，小米手機已經進入 80 個國家和地區，在其中的 25 個國家和地區進入前 5 名，海外市場收入已占總收入的 36.3%，達人民幣 164 億元，年增 151.7%。

據研究機構 Counterpoint Research 10 月 22 日發佈報告指出，印度智能手機的出貨量在 2018 年第三季超過了美國，這是印度智慧手機出貨量第二次超過美國智慧手機出貨量。其中，小米第三季在當地的市占率達 27%，手機出貨量位列當季印度智慧手機第一。

麥格理發布研究報告表示，對小米搶佔智慧手機及電視的市占率有信心，主要原因是其產品價格及性能具有吸引力。

該行預期，小米 2019 年智慧手機出貨量年增 20%，達 1.51 億部，主要由印度、東南亞、歐洲及中國市場帶動。由於集團改變策略，進軍中高端智慧手機市場，預計其手機均價將會提升。

麥格理對小米每股盈餘預測不變，但基於當前不明朗的宏觀經濟形式及中國供應鏈存在的風險，將小米目標價由港幣 30 元降至 25 元，維持其「跑贏大市」投資評級。