11月二手機回收量月減2成 realme新機奪回收增值冠軍
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-13 11:04
傑昇通信最新數據顯示，11 月二手機回收市場總量較前月下滑 20%，其中蘋果回收率更出現 29% 衰退；不過，搭載 AI 相機的 realme 13 Pro + 以 4,970 元的回收價，意外成為本月回收增值王。
傑昇通信指出，realme 13 Pro + 回收價較月初上漲 60%，較同期規格相近機種表現優異；同系列的 13 Pro 回收價更成長 1.7 倍，凸顯 AI 相機功能受到消費者青睞，也顯示安卓手機保值性持續提升。
在回收市場占比方面，蘋果仍以 67.1% 的市占率穩坐回收市場龍頭，三星以 15.3% 位居第二，OPPO、華碩及 vivo 則分別以 5.9%、2.2% 和 2.1% 的市占率並列第三至五名，顯示安卓陣營競爭仍然激烈。
iPhone 系列在回收市場仍具高度競爭力，其中以 256GB 容量機型回收殘值漲幅 15% 最高，其他容量機型平均上漲約 13%；目前回收率最高的前三名為 iPhone 12、11 和 13 的 128GB 容量版本，分別可獲得 5,880 元、4,470 元及 7,850 元的回收價。
安卓陣營部分，OPPO 的回收占比成長 25%，以 Reno 系列中階機型表現最為亮眼；華碩 ROG Phone 系列則憑藉電競效能與設計，在回收價格方面優於其他品牌。
傑昇通信分析指出，11 月回收量下滑主要受到雙 11 促銷新機價格吸引力提升影響；此外，全球經濟放緩和通膨壓力升高，也使消費者換機態度轉趨謹慎，傾向保留舊機或選擇性升級。
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