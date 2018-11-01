MSCI接納同股不同權 小米、美團有望最快明年3月入摩

MSCI(明晟公司)於台灣時間 10 月 31 日公告，將接受「同股不同權」企業，允許 MSCI 全球可投資市場指數 (MSCI Global Investable Market Indexes) 按原有標準計算其股份權重。明年 2 月季檢 MSCI 將重啟納入「同股不同權」股份，3 月生效。

這意味著，今年在香港上市的「同股不同權」企業小米 (1810-HK)、美團點評 (3690-HK) 最快有望明年 3 月被納入 MSCI 指數投資範圍。

MSCI 同時還宣佈，將推出一個新的指數系列，作為全球可投資市場指數的替代品，為那些希望在其股票基準指數中，反映投票權的國際機構投資者提供選擇的靈活性。MSCI 的這一決定經過 18 個月的全球大範圍磋商，計劃在 2019 年第一季推出這一新的指數系列。

MSCI 宣稱完全支持同股同權原則，但國際機構投資者對待股權基準中不平等的投票結構，意見分歧很大。有人認為，應調整基準以反映「同股不同權」的投票結構，但也有人強調，投票權不平等的問題應由負責股票市場運行、監管和投資的利益相關方解決，如監管機構、證券交易所、資管公司等。

中國基金報引述 MSCI 指數政策委員會主席 Remy Briand 表示，投票權方面的偏好和約束，以及其他治理方面的考慮，不應影響可投資領域的界定。對大多數投資者而言，「同股不同權」的股票依然是可投資的。

MSCI 表示，投資界需要更多時間才能就對待「同股不同權」方面的分歧達成一致。

**「同股不同權是」指允許同一份額股份擁有不同的投票權，主要是為確保公司創始人在融資過程中不喪失對公司的控制權。

今年 4 月 24 日，港交所 (0388-HK) 宣佈從 4 月 30 日開始正式接受「同股不同權」新經濟公司、未獲利生物科技公司在港上市。

7 月 9 日，小米成為港交所「同股不同權」的第一家上市公司。9 月 20 日，美團點評以「同股不同權」架構成功登陸港交所。

在 2 家公司上市前夕，MSCI 以「投票結構不平等，暫不符合納入指數條件」為由，將小米、美團點評拒於門外。不過，明年 3 月，小米和美團點評將有機會被納入 MSCI。若二者明年成功被納入 MSCI，將為其帶來更多資金流入。

小米昨 (31) 日收報港幣 12.18 元，漲 4.46%；美團點評收報港幣 50.7 元，漲 1.097%。