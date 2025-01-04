汽車AI技術公司Cerence加深與輝達合作 盤中股價飆逾120%
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-04 02:00
美國車載人工智慧 (AI) 語音技術公司 Cerence 周五 (3 日) 宣布與輝達 (NVDA-US) 加深合作，以提升其車載系統中的語言模型性能。消息傳出後，Cerence 周五盤前股價一度漲逾 32%、開盤一度漲逾 94%，截至盤中大漲逾 120%，過去 6 個月累計漲幅約 165%。
截稿前，Cerence(CRNC-US) 周五盤中股價飆漲 122.95%，每股暫報 17.68 美元。
在汽車 AI 市場中，Cerence 的主要競爭對手包括 SoundHound 和 Nuance。這些公司也提供語音助理和智慧互動技術。
分析指出，借助輝達的技術支持，Cerence 可望降低研發成本，並加快新產品和功能的推出速度。對於市值僅 3.34 億美元的公司來說，與像輝達這樣產業巨擘的聯盟，無疑為其增加了顯著的信譽和技術實力。而且輝達的 AI 基礎設施在業界處於領先地位，Cerence 能夠直接利用這些資源，開發更強大的語言模型和車載系統。
隨著智慧汽車功能日益豐富，消費者對車載語音助理的期望也不斷攀升。他們希望語音助理不僅能快速、準確地理解指令，還能在各種複雜場景下穩定運行，同時保護個人隱私。然而，單一的雲端或邊緣運算方案都難以完全滿足這些需求。
Cerence 透過同時提供「雲端伺服器」處理與邊緣運算兩種解決方案，滿足多樣化的市場需求，也降低技術限制所帶來的風險。這種「雲 + 邊緣」的策略既讓 Cerence 更靈活，也讓汽車製造商更容易接受其技術。
Cerence 和輝達的合作是汽車 AI 部署的重要一步。 Cerence 將藉助輝達的 AI Enterprise 軟體和 DRIVE AGX Orin 硬體平台的強大運算能力，進一步優化其 CaLLM(雲端語言模型) 和 CaLLM Edge(邊緣運算語言模型) 的效能。輝達的這些平台專為高效能 AI 運算設計，能夠高效運行複雜的 AI 模型。
值得注意的是，Cerence 過去 12 個月的營收為 3.315 億美元，毛利率高達 73.7%. 在第四季，Cerence 實現營收 5,480 萬美元，超出預期，調整後 EBITDA 為負 190 萬美元，表現優於預期。公司預估其 2025 會計年度的自由現金流為 2,500 萬美元。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數開高 市場靜待美製造業數據出爐
- 美國去年新車銷量上看1580萬輛 有望創5年來新高
- 美去年12月ISM製造業指數超預期升至49.3 創9個月新高
- 美國去年新車銷量上看1580萬輛 有望創5年來新高
下一篇