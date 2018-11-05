巴菲特庫藏股實屬「無奈」：實在找不到什麼能買了！

時隔六年之久，「股神」巴菲特終於庫藏股了。如此罕見的舉動在引發全球關注的同時也凸顯出一個問題：對於長期投資者而言，現在實在是沒有什麼很有吸引力的資產可以買了。

作為價值投資的標杆，巴菲特（Warren Buffett）也面臨同樣的境地。這位併購動作頻頻的投資大佬承認，波克夏（Berkshire Hathaway）賺取的大量現金幾乎無處可去，所以才在最近一個季度庫藏股了 9.28 億美元自家股票。

美國史無前例的近九年股票牛市把上市公司的估值推向了歷史級別的高位，近兩年持續高燒不退的併購熱潮也為企業高估值添了一把火。這就導致投資者對於開展新的併購踟躕不前。

英國金融時報援引 Refinitiv 數據稱，僅在今年，就有總計約 3.5 兆美元的兼並收購交易達成，較去年同期增長逾 30%。

而巴菲特曾經公開告知過他的併購原則：從來不會規定併購的頻率和時間，只會投資那些擁有高水準的管理層團隊和他能理解的商業模式的企業。關鍵是，他只會付出「公允價格」。

「現在這種時候，可能沒有太多公司願意以公允價格出售股份， 」英國金融時報引述 Edward Jones 分析師 James Shanahan 的觀點稱。

James Shanahan 還認為，巴菲特庫藏股自家股票可以理解為一種防禦性質的使用現金的行為。畢竟，他對自家業務熟門熟路知根知底，更何況波克夏的業績確實比其他公司好。

最新財報顯示，波克夏第第三季的營業利潤達到 68.8 億美元，較去年同期的 34.4 億美元增加了一倍。截止 9 月底，實際償付之前的保費收入達到 1180 億美元，該公司持有 1036 億美元的現金、短期美債及其他類似投資。

巴菲特在今年 7 月宣布要庫藏股。波克夏當時修改了政策，取消了之前「庫藏股價不能超過每股賬面價值的 1.2 倍」的規定，改為「允許以低於公司內在價值的價格展開庫藏股」。

這就是說，波克夏的兩大掌舵者巴菲特和查理 · 芒格都認為，目前公司的股價低於其內在價值。

波克夏股價自 10 月 9 日觸及 335630 美元階段性高位之後跟隨大盤震盪下挫。截至上周五（11 月 2 日）收盤，該股報 308411 美元，較當時跌逾 8%。

儘管庫藏股金額不到公司持有現金的 1%，但對於庫藏股動作較少的巴菲特來說，卻開創了大額庫藏股的先河。8 月底，巴菲特透露他們已經庫藏股了「一點兒」股票。這個「一點兒」股票是 2.52 億股，當時的價值就超過了 560 億美元。

龐大的現金儲備如何配置一直是巴菲特面臨的難題。過去五個季度，波克夏的現金儲備均超過 1000 億美元。