亞馬遜HQ2總部設水晶城？外媒稱達拉斯、紐約也在候選名單中

電商亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 正處於選擇其第 2 個總部 (HQ2) 揀選階段，而知情人士告訴《華盛頓郵報》，HQ2 有望設在美國北弗吉尼亞州水晶城 Crystal City。

亞馬遜股價日線趨勢圖

外媒報導稱，亞馬遜已經在討論水晶城開設第 2 總部 HQ2 的相關事宜。水晶城除了距離首府華盛頓較近，也距離各大機場有著較短程的位置，如華盛頓 2 座首都機場，及喬治亞洲亞特蘭大 Atlanta 機場等。

另外，消息人士告訴《CNBC》，亞馬遜和當地官員週五舉行了「非常富有成效」和「長時間」的電話會議。潛在的激勵方案可能包括「慷慨」的交通激勵措施，以減輕交通恐懼，以及教育補助方面，以確保亞馬遜有通向熟練勞動力的渠道。

據《華爾街日報》報導，稱亞馬遜也正在考慮德州達拉斯 Dallas 和紐約市 New York。

上週四亞馬遜執行長貝佐斯 Jeff Bezos 在紐約與記者兼作家 Walter Isaacson 進行的一次現場採訪中，貝佐斯並沒有留下任何關於他的候選名單的暗示。但他澄清說，亞馬遜擁有支持其選擇的所有數據後，最終決定將用「心」來做決定。

「最終，在收集和研究大量數據後，我們將憑直覺做出決定，最好的方法就是盡可能多地收集數據，讓自己沉浸在數據中，然後用心去做出決定」。