涉嫌 Model3 產能詐欺 特斯拉證實收到 SEC 傳票

特斯拉週五 (2 日) 證實已收到美國證券交易委員會 (SEC) 針對特斯拉 2017 年 Model 3 電動車產量預測的傳票。包含美司法部在內的多家政府機構儘管並未沒有發布正式的傳票，也要求特斯拉提供相關的訊息。

去年特斯拉 (TSLA-US) 一再錯過 Model 3 電動車排定的生產計劃，美國司法部和 SEC 正密切關注該公司是否在明知不可能實現目標的情況下，仍對 Model 3 產能做出了預測。

特斯拉於週五聲明稿中提到，SEC 已向特斯拉發出傳票，其中涉及馬斯克考慮將特斯拉私有化的聲明，以及我們在 2017 年對 Model 3 生產率做出的某些預測以及與 Model 3 相關的其他公開聲明。司法部還要求特斯拉自願提供相關訊息，並正在調查當中。

十月初，特斯拉證實收到美國司法部的自願提供文件，提供 Model 3 型產量預測的相關文件，雙方進行了合作，如今傳出特斯拉正式收到 SEC 的傳票，證實了 10 月 26 日《華爾街日報》的報導。

該報導稱，FBI 探員聯繫前特斯拉員工，要求他們在刑事法庭中作證特斯拉 Model 3 產能目標詐欺事件，消息人士表示，這些特斯拉前員工收到傳票，FBI 探員也試圖訪問這些員工。

FBI 審判爭論解決實務小組官員 Peter Haveles 週五 (2 日) 表示：「如果有預測的基礎，美國證券交易委員會將無法提出指控。」

SEC 執法部門負責人 Jay Dubow 表示：Dublow 表示：「如果事實證明這些預測是在沒有依據的情況下有意或無意地進行的，那麼 SEC 轉向另一項執法行動是可能的。」

Peter Haveles 提到：「這和私有化推文的情況一樣，如果 SEC 得出結論，認為特斯拉的預測和評論是在沒有合理事實基礎的情況下進行，那麼 SEC 可能會開始對特斯拉採取新的強制法律程序」

特斯拉對此事件也做出回應寫道：「這件事尚未有任何發展、我們認為這些事並不重要，據我們所知，任何政府機構調查中的事件都沒有得出特斯拉涉及任何的不法行為。如果政府決定採取法律行動，可能會對我們的業務、經營成果、前景、現金流和財務狀況造成重大不利影響。」