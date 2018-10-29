第三大股東欲加持 特斯拉盤前大漲 平安利潤下滑 或啟千億庫藏股

• 第三大股東欲增加投資 特斯拉盤前一度大漲 3.5%

特斯拉 / 上周五 + 5.09%/ 報收 330.9 / 距年內低點 + 35.3%

特斯拉第三大股東巴美列捷福（Baillie Gifford）表示，有意向特斯拉進行更多投資。

巴美列捷福一位合夥人 Nick Thomas 說：「如果馬斯克想要更多資金，我們願意支持他。」他認為，馬斯克高瞻遠矚、野心勃勃， 而且擁有良好的社交技巧。

就在兩周之前，特斯拉公告稱，重要機構股東 T. Rowe Price 增持股份，持股比例超過巴美列捷福躋身第二大股東。

特斯拉上周提前公布財報，亮眼的財報推動特斯拉股價上揚，並抹平今年以來跌幅。

• 中國平安第三季利潤年增率下滑 擬啟動不超 10% 股票庫藏股

中國平安（H）/ 周一收盤 - 2.22%/ 報收 72.75 / 較年內高點 - 24.7%

華爾街見聞提到，綜合金融服務集團中國平安周一公布截至 2018 年 9 月 30 日止九個月期間業績報告。

整體來看，雖然前第三季凈利仍保持穩健增長，但集團第第三季凈利潤年增率下降 6.9%。

周一晚間，中國平安稱擬啟動不超 10% 股票庫藏股，庫藏股總額不超過總股本的 10%。截至今日收盤，中國平安 A 股報 62 元 / 股，總市值 1.13 兆元。若按照 10% 上限計算，未來將有近 1100 億元的庫藏股資金注入市場。平安的庫藏股資金將包括自有資金及符合監管政策法規要求的資金。

中國平安港股在年初漲至 96.666 港元有進入下行通道，但最近股價企穩，66 港元對其形成有效支撐。

市場復盤

上證綜指 / 周一收盤 - 2.18%/ 報收 2542 / 距年內高點 - 29.1%/ 距年內低點 + 3.8%

深證成指 / 周一收盤 - 2.43%/ 報收 7322 / 距年內高點 - 37.1%/ 距年內低點 + 3.4%

創業板指 / 周一收盤 - 1.01%/ 報收 1250 / 距年內高點 - 34.8%/ 距年內低點 + 5.5%

恆生指數 / 周一收盤 0.38%/ 報收 24812 / 距年內高點 - 25.9%/ 距年內低點 + 0.9%

• 上市以來首次！ 貴州茅台收跌停

貴州茅台 / 周一收盤 - 10%/ 報收 549.09 / 距歷史高點 - 30.7%

10 月 29 日周一，貴州茅台開盤即報跌停，封單金額超 10 億元。午後，茅台上市以來首次收盤跌停，股價創一年來新低，報 549.09 元，總市值跌破 7000 億元。

此前一天，貴州茅台公布三季報顯示，收入 197.19 億元，年增率增速 3.82%；凈利潤 89.69 億元，年增率增長 2.70%。42°C 早報提到，這一財報疊加茅台已經有效跌破 650 一線的重要頸線支撐位，後市股價預計將進一步承壓。

周一，貴州茅台主力資金流入 18.72 億元，流出 25.73 億元，主力資金凈流出 7.01 億元。

交易機會

• 10 月內兩次下注！ 騰訊聯手 B 站抗衡愛奇藝

嗶哩嗶哩 / 上周五收盤 + 4.77%/ 報收 13.17 / 距 IPO 價格 + 14.5%

愛奇藝 / 上周五收盤 - 2.17%/ 報收 22.06 / 距 IPO 價格 + 22.6%

自月初 3.176 億美元現金投資 B 站後，近日騰訊繼續加碼投入 B 站。10 月 25 日，騰訊與 B 站聯合宣布達成戰略級合作，合作內容包括動畫、遊戲等二次元生態鏈條的製作、採購、投資上下游。

10 月 29 日，國海證券分析認為，騰訊與 B 站的深度綁定增加了與愛奇藝在「二次元」領域抗衡的籌碼，同時也有望助推二次元行業的發展。

根據 10 月 25 日騰訊與 B 站公布的資訊，雙方在動畫、遊戲的自製、採購、投資、聯合營運等領域進行了深入合作。此前 10 月 3 日，騰訊也宣布對 B 站進行共 3.176 億美元現金投資，交易完成後，騰訊對 B 站持股比例將從 5.2% 增至約 12%。

• 比亞迪三季報：扣非凈利潤扭轉虧損為盈 盈利轉好明顯

比亞迪股份（H）/ 周一收盤 - 1.96%/ 報收 50.1 / 距年內低點 + 25.6%

周一，比亞迪發布三季報。財報顯示，2018 年前三個季度總營收 889.81 億元，年增率增長 20.35%。歸屬於上市公司股東的凈利潤 15.27 億元，年增率下降 45.30%。第第三季單季度總營收營收 348.30 億元，年增率增長 20.54%，歸屬於上市公司股東的凈利潤 10.48 億元，年增率下降 1.92%，降幅明顯收窄。其中第第三季扣非凈利潤 5.08 億，扭轉虧損為盈，盈利轉好明顯。

公司展望全年凈利潤區間為 27.27 億到 31.27 億，年增率下降 32.94% 到下降 23.10%。按照中值計算，第第四季單季度凈利潤 14 億，年增率增長 9.8%，扭轉下滑趨勢，重回增長。

比亞迪股價在 8 月上旬跌至年內低點後逐漸反彈，並走出一條上升通道。

• 官宣：融創全部接盤萬達文旅項目屬實

融創中國 / 周一收盤 - 2.14%/ 報收 20.55 / 距歷史高點 - 52.1%

萬達集團 29 日周一公告稱，融創將出資收購萬達原文旅集團和 13 個文旅項目的設計、建設和管理公司。

具體來看，公告稱，2017 年 7 月，萬達與融創簽訂 13 個萬達城項目收購合約，合約約定，收購後萬達城冠名不變，項目仍由萬達單方面設計、建設和管理。合約實際執行中發現，該合作模式確有諸多不便，項目規劃、建設和營運管理與投資方一致，對項目發展才更為有利。

經雙方友好協商，由融創出資收購萬達原文旅集團和 13 個文旅項目的設計、建設和管理公司。萬達將動用全部資源，全力支持融創收購但目前尚未開業的萬達城項目順利開業及營運。

融創中國在去年十月漲至 42.9 港元後進入下行通道，目前報價為 20.55 港元，近期股價走勢相對平穩。

• 分眾牽手阿里後首份財報：凈利率六個季度新低，應收賬款年增率飆升 50%

分眾傳媒 / 周一收盤 - 6.83%/ 報收 6.41 / 創年內新低

10 月 29 日 A 股收盤後，分眾傳媒發布 2018 財年第第三季財報。這是阿里巴巴在 7 月宣布 150 億元入股分眾傳媒後，分眾發布的首份財報。

財報顯示，2018 年第第三季總收入 37.7 億元人民幣，年增率增長 21.9%，實現營業利潤 17.5 億元，年增率增長 4.4%，營業利潤率下滑至 46.4%，而去年同期營業利潤率為 54.2%，下滑 7.8 個百分點。

分眾傳媒第三季實現歸屬母公司凈利潤 14.6 億元，年增率上漲 5.7%，歸母凈利潤率為 38.8%，比去年同期的 44.8% 下降了 6 個百分點。

7 月以來，分眾傳媒進入下行通道，周一，分眾傳媒大跌近 7%，創年內新低。

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