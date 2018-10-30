馬斯克又發文：頭銜已刪除 我現在是特斯拉無名小卒

馬斯克 (Elon Musk) 週一 (29 日) 在推特上發布了一些消息，在與聯邦監管機構達成更好地管理其公開聲明的和解協議一個月後，他在特斯拉 (TSLA-US) 的正式角色又造成市場一片猜測。

馬斯克在官方推特帳號上的一篇貼文說：「上週刪除了我的特斯拉頭銜，看看會發生什麼事。」「我現在是特斯拉小卒。目前為止看來還好。」

不到 90 分鐘後，他接續這條推文指出，「依照法律要求，企業必須有總裁、財務長、秘書等職位。我必須保留第一個，否則監管當局會感到困惑。」

馬斯克的推文 （推特）

特斯拉沒有回應澄清要求。該公司也未透露馬斯克作為 CEO 和董事長的地位有任何變化。依據 9 月 29 日與美國證券交易委員會 (SEC) 達成的協議，他應該在 11 月中旬前放棄董事長職務。

馬斯克週一的推文提到最近特斯拉官網的管理層頁面上刪除了他的頭銜，另外兩位主管的頭銜也被刪除。該公司尚未解釋這些改變。

SEC 的協議是針對馬斯克 8 月初的不當推文，未確定所有後續事情即推文聲稱私有化。在調查後起訴馬斯克，但雙方隨即達成和解，協議要求馬斯克和特斯拉分別支付 2000 萬美元罰金，並要求馬斯克辭去董事長職務 3 年，特斯拉須新增 2 名新的獨立董事，並建立一個監督馬斯克對外溝通的系統。