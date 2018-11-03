製造業動能放緩！美國9月工廠訂單增幅放緩 耐用品不佳

儘管 10 月非農顯示製造業新增就業利多，但 9 月的美國工廠訂單指數增速大幅遜於前值，對核心資本品的需求和出貨量均反映出第三季美國製造業動能持續放緩。

美國商務部數據顯示，9 月美國工廠訂單環比漲幅 0.7%，好於預期漲幅 0.5%，年增率增長 8.4%。

但這一數據明顯低於 8 月前值的環比和年增率增速。前值的環比增長由 2.3% 上修至 2.6%，繼續刷新 2017 年 9 月以來的最大單月環比漲幅。修正前的前值年增率增長為 8.6%。

9 月扣除運輸的工廠訂單環比增長 0.4%，8 月前值由增長 0.1% 上修為 0.4%，均大於 7 月前值增長 0.2%。這說明，8 月和 9 月工廠訂單增長均主要受到交運設備需求的推動。

9 月的交運設備訂單漲 1.9%，其中來自國防飛機和零部件的新訂單跳漲 118.7%，但來自民用飛機及零部件的訂單下跌 17.5%，來自機動車的訂單微漲 0.5%。8 月時，交運設備訂單曾跳漲 13.1%，創 2017 年 6 月以來最大漲幅。

具體到製造業耐用品新訂單，9 月終值為環比增長 0.7%，遜於初值增長 0.8%，也遠遜於 8 月前值。同時，8 月終值由環比大漲 4.4% 上修為 4.6%。9 月扣除運輸類的耐用品訂單終值為環比零增長，遜於初值的環比增長 0.1%，而 8 月前值由環比持平上修為增長 0.3%。

關鍵指標——9 月扣除飛機的非國防核心資本耐用品訂單終值繼續不佳，環比下跌 0.1%，與初值一致；8 月前值的環比跌幅 0.9% 上修為跌幅 0.2%，但兩者都小於 7 月終值的漲幅 1.5%。這表明美國的商業設備投資呈現疲軟跡象。

此外，9 月核心資本品出貨量環比下跌 0.1%，8 月前值由環比下跌 0.2% 修正為跌 0.1%，均小於 7 月時的增長 1.2%。路透社認為，這說明今年第三季美國商業設備支出是停滯的。

核心資本耐用品的出貨量計入 GDP 計算，是反映企業投資的指標。這一數值去年下半年曾達到兩位數增幅，今年降至個位數漲幅，表明商業設備開支明顯放緩。

華爾街見聞曾提到，此前 8 月耐用品訂單初值為環比增長 4.5%，創 2 月以來最大漲幅；7 月的耐用品訂單終值和工廠訂單則創 1 月以來最大單月環比跌幅。耐用品訂單變動較大，2 月和 3 月曾達到環比漲幅 3.5% 和 2.7%，4 月和 5 月則創下 2016 年 6 月以來首次連跌兩個月。

分項數據來看，9 月對基本金屬、機械、電腦和電子元件的訂單上漲，對電子設備、家用電器及零部件的訂單下跌，正好與 8 月的趨勢相反、與 7 月趨勢基本一致。

路透社分析指出，製造業約占美國經濟活動的 12%，目前依舊被穩健的國內需求提振。但 8 月和 9 月核心資本耐用品訂單及出貨量環比不佳，顯示出美國製造業的動能逐步放緩。不利因素包括勞動力短缺、全球貿易摩擦、美元走強，以及全球經濟趨於溫和增長。

華爾街見聞周四提到，美國 10 月 ISM 製造業指數為 57.7，不僅從 7 月所創的十四年新高回落，還創下近半年最低。這是美國 ISM 製造業指數連續 26 個月高於榮枯分水嶺 50，顯示美國製造業持續擴張。但 10 月數值是今年以來第二低水平，僅次於 4 月獲得的年內最低值 57.3。

今日好壞參半的製造業數據發布後，美股道指和標普 500 指數從日高漲幅收窄，納指率先轉跌。

美元指數短線下跌，但盤初重回 96 關口，隔夜歐盤期間曾跌破 96。

『新聞來源／華爾街見聞』