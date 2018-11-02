阿里財報超預期盤前上漲 蘋果即將跌落兆美元神壇？

• 阿里巴巴 Q2 業績：盈利能力超預期 下調全年業績展望

阿里巴巴 / 周四收盤 + 6.3%/ 報收 151.25 / 距年內高點 - 28.6%

財報顯示，阿里巴巴本季度營業收入 851.48 億元，年增率增長 54%；其中，核心電商收入 724.75 億元，年增率增長 56%；雲業務收入 56.67 億元，年增率增長 90%。

歸屬普通股東盈利為 200.33 億元，年增率增長 13%，非美國通用會計準則下盈利為 234.53 億元。

調整後每股收益 9.60 元人民幣，市場預估 7.43 元人民幣，超出市場預期。

核心電商經調整 EBITA 為 298.07 億元，年增率增長 13％；不計餓了麼、菜鳥網路並表的影響，以及積極投資本地生活、國際擴張相關支出，核心電商經調整 EBITA 將年增率增長 27％至 356.42 億元。

周五，阿里巴巴盤前一度漲超 4%，後漲幅收窄。

• 蘋果即將跌落「兆神壇」？

蘋果 / 周四收盤 + 1.54%/ 報收 222.22 / 距年內高點 - 4.8%

周四蘋果公布財報後，蘋果股價盤後跌幅擴大，一度跌超 7%，市值縮水到不足 1 兆美元。周五盤前，蘋果股價跌 6%。如按此計算，蘋果市值將跌破兆美元大關。

摩根士丹利發布研究報告，維持對蘋果的「增持」評級，但將目標股價從 247 美元下調至 226 美元。該行表示，新興市場的不利趨勢和數據披露的調整將在短期內帶來干擾，但更高的產品平均售價以及服務業務持續增長仍將支持此前的觀點，即蘋果將利用忠誠度高、互動越來越強的用戶基礎去變現。

IHS Markit 的分析師表示，智慧型手機市場增長見頂，蘋果想要保持增長，只能通過提高售價。尤其當蘋果宣布將不再單獨提供包括 iPhone 在內的多個產品單位銷售數據後，更是令分析師感擔憂這意味著 iPhone 的銷量將開始出現負增長。

市場復盤

上證綜指 / 周五收盤 + 2.7%/ 報收 2676 / 距年內低點 + 9.3%

深證成指 / 周五收盤 + 3.96%/ 報收 7868 / 距年內低點 + 11.1%

創業板指 / 周五收盤 + 4.82%/ 報收 1348 / 距年內低點 + 13.8%

恆生指數 / 周五收盤 + 4.21%/ 報收 26486 / 距年內低點 + 7.9%

• 騰訊大漲 9% 再次站上 300 港元大關 或將測試阻力位

騰訊控股 / 周五收盤 9.29%/ 報收 303.6 / 距年內低位 + 20.8%

周五，騰訊控股高開 6.2%，收盤大漲 9.29%，股價重回 300 港元，報 303.6 港元，市值逼近 2.9 兆港元。該股已連續第三個交易日收漲，累計漲幅超 20%。

目前，騰訊股價依然處於下行通道之中，未來如進一步上漲，或將測試通道阻力位。

• 工業富聯連續 20 個交易日收盤價跌破發行價 首發股東延長股票鎖定期

工業富聯 / 周五收盤 + 2.11%/ 報收 12.61 / 距 IPO 價 - 8.4%

工業富聯 11 月 2 日晚公告，截至 11 月 2 日收盤，公司股價已連續 20 個交易日收盤價低於公司首次公開發行股票的發行價 13.77 元 / 股，觸發首發股東延長股票鎖定期承諾。公司控股股東中堅公司、鴻海精密 (間接持有中堅公司承諾 100% 權益) 等股東承諾將其持有的首次公開發行限售股延長鎖定期 6 個月至 2021 年 12 月 7 日。

交易機會

• 特斯拉稱未來一年現金流充足 不再使用沙烏地阿拉伯投資

特斯拉 / 周四收盤 2.06%/ 報收 344.28 / 距年內高點 - 11.1%

周五，特斯拉稱，至少未來 12 個月內公司流動性都將保持充裕。預計未來兩年資本支出將為 25-30 億美元 / 年。此外，馬斯克還表示，在發生了沙烏地阿拉伯記者賈馬爾. 哈蘇吉被害事件後，他目前可能不會再接受來自沙烏地阿拉伯方面的投資。

周五盤前，特斯拉延續漲勢，漲約 1%。

• 財報喜人 星巴克盤前大漲近 8%

星巴克 / 周四收盤 + 0.62%/ 報收 58.63 / 距年內低點 + 24.7%

星巴克在美股市場周四收盤後公布了該公司的 2018 財年第第四季及全年財報。這份財報顯示星巴克第第四季調整後每股收益超出預期，從而推動其盤後股價大漲近 8%。

報告顯示，星巴克第第四季總凈營收達 63 億美元，與去年同期的 57 億美元相比增長 11%，創下歷史紀錄，符合華爾街分析師此前預期。財經資訊供應商 FactSet 調查顯示，分析師此前平均預期星巴克第第四季營收將達 63 億美元。

星巴克稱，在這第一季中，該公司的全球同店銷售增長 3%，主要由於美國市場上的同店銷售增長 4%。

此外，星巴克還稱計劃 2019 年在全球範圍開設 2100 家新店。該公司補充稱，最近一個季度開設了約 600 家新店，目前全球門店總數超過 29300 家。去年，該公司在全球開設了近 2300 家新店。

星巴克在 6 月底跌至 47 美元後強勢反彈，目前測試 60 美元阻力位。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：