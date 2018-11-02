群聯E12DC支援研華邊緣運算智能軟體平台 搶攻物聯網商機

快閃記憶體 (NAND Flash) 解決方案供應商群聯電子 (TPEX:8299) 今(2)日於「研華物聯網共創峰會」上正式宣佈，最新高速 SSD 儲存控制晶片 PS5012-E12DC(簡稱 E12DC)將支援研華 (2395) 最新發表的邊緣運算智能軟體平台 WISE-PaaS 3.0，期所提供的高速快閃記憶體智慧儲存解決方案能與全球物聯網智能系統領導廠商研華共創 AIoT 新時代，完成工業物聯網最後一哩路，以實現物聯網產業共贏新局勢。工業物聯網與智慧城市產業正受惠 AI 人工智慧、邊緣運算、資料串流、數據建模、資訊安全、可視化等科技新技術到位而邁向 AIoT 新時代，由全球工業物聯網先驅者研華公司提出「共創模式」推出可標準化複製的軟、硬體系統解決方案 AIoT.SRP 平台，除了串起智慧製造、設備智聯、能源與環保、智能零售、醫療、物流乃至智慧城市等各大產業企業代表共同推廣之外，並正式發表為該平台加值具備邊緣運算智慧軟體 WISE-PaaS 3.0 功能，並與多家半導體產業內各關鍵國際晶片大廠合作提升產品核心效能，共同拓展 AIoT 邊緣運算新藍海市場。在「研華物聯網共創峰會」上，與會的晶片設計企業包括有快閃記憶體控制晶片大廠群聯電子、應用處理器大廠英特爾、矽智財授權大廠安謀、可程式化邏輯閘陣列大廠賽靈思、類比電源管理晶片大廠德儀、車載感應器大廠意法、以及人工智慧晶片大廠比特大陸等。



群聯電子最新高速 SSD 儲存控制晶片 PS5012-E12DC 已正式於今年 10 月份量產推出，其搭載兩顆 ARM 架構之 CPU、以及群聯電子內建之硬體加速器提升資訊存取之連續讀寫、隨機讀寫的速度，且為確保資料安全 E12DC 晶片支援 AES 256 位元的硬體加密，也完整相容於 TCG Opal 規範，因此 E12DC 晶片已兼具邊緣運算海量資料儲存最重要的低功耗、超高速、且加密之三效功能。



PS5012-E12DC 為 PCIe Gen 3x4 NVMe，是群聯電子推出第二代高效能 PCIe NVMe 固態硬碟控制晶片，並超越上一代的 PS5007-E7DC，除了 E12DC 將容量與效能發揮到極致、提供最高可達 8TB 的容量且具備穩定持續的效能 (順序讀 / 寫: 3200/3200 MB/s)，其寬溫程度(-40 度 C～85 度 C) 符合多項工業級、車載系列之 AIoT 應用產品，目前包括有海量資訊儲存需求的智慧交通影像偵測與辨識、實踐設備智慧聯網與預防維護、人工智慧自動光學檢測、人工智慧及深度學習技術檢測應用等需具備邊緣運算功能的工業級應用產品完成導入設計。