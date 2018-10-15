看好影音儲存商機 群聯攻專業攝錄市場 推最新CF記憶卡P10晶片

NAND 控制晶片龍頭廠群聯電子 (8299) 看好專業攝錄影市場的潛在商機，宣布推出通過最新 VPG 65 規範、可支援 K 超高解析度錄影 1066X 之 CF 記憶卡解決方案，內載群聯電子控制晶片 PS3016-P10、搭載最新 64 層 3D TLC NAND 技術快閃記憶體，存取速度高達讀取 160MB/s、寫入 150MB/s，適用於專業 4K 超高解析度單眼相機等攝錄影設備使用。近年來，除了智慧城市、無人商店的興起，加計智慧車、無人車發展帶動了行車紀錄器等安控、車載應用，以及對於要求高穩定性及可靠度的專業攝錄影市場，帶動記憶卡朝向更高階之解決方案發展。值得一提，今年以來，各國際數位相機大廠著眼於電影的影集、MV 短片專業攝影工作者多朝向多媒體影音製作發展，因此高階的單眼相機幾乎多了一項錄影拍攝功能。



有鑑於具備錄影功能的高階單眼相機，正朝向 4K、甚至 8K 等超高解析度的影音錄製規格發展，而 4K 較過去 Full HD 的規格多出四倍的解析度格式，因為每秒寫入的資料量亦倍增，對記憶卡的讀寫入速度要求也提高，因此群聯電子推出最新 PS3016-P10 記憶卡解決方案，並符合 CF 協會最新 VPG-65 規範，可達到 256GB 最高之儲存容量，不但能儲存更多高畫質的照片以及影片，且使用了 UDMA 7，相較前一代產品之連續讀和寫的速度大幅提升一倍，將可滿足高階單眼 4K 錄影之速度需求。