打造智慧城市首步 群聯SSD簡化警方系統數位升級

NAND 控制晶片及儲存解決方案大廠群聯電子 (8299) 董事長潘健成表示，為苗栗縣警察局既有的老舊電腦資訊設備更新為自家的高速 SSD(固態硬碟)，其成效顯著，以一台 10 年前的警局裡的電腦設備替換上最新群聯電子的 SATA 等級 SSD，不論是開關機、或是讀取影像資料，速度效能快上一倍，著實提升了警方辦案效率。海量資訊時代來臨，當人手一隻智慧手機、且無人商店、無人車發展逐步成熟，全球各國主要城市的行政機關無不朝向智慧化發展，然而龐大的基礎建設預算、建設時間成了政府機關進階數位智慧化無形的門檻，為加速簡化實現智慧城市的建置，潘健成突發其想，為苗栗縣警察局既有的老舊電腦資訊設備更新為自家的高速 SSD(固態硬碟)。



苗栗縣縣長徐耀昌、苗栗縣警察局局長林國清為達謝潘健成為苗栗縣警方在最短時間跨出智慧數位升級的第一步，特頒發感謝狀。



苗栗縣縣長徐耀昌頒發感謝狀時表示，「在現今資訊發達的時代，員警各項勤、業務漸漸走向電腦數位化，包含各類案件通報、刑案、交通事故數據分析、處理電子公文、經營臉書粉絲團等等，均須依賴電腦設備。群聯電子潘董事長熱心公益，時常關心警局員警需求，鑑於許多單位使用之電腦設備老舊，造成案件處理速度較慢、服務品質不佳，主動與智聯服務有限公司提供自有研發產品共計 250 個 2.5 吋固態硬碟供警局電腦設備升級，以完善執勤設備、有效處理民眾報案並提升服務品質。」



苗栗縣警察局局長林國清指出，群聯電子為警局電腦設備更新 SSD 之後，有效縮短電腦開機時間、針對處理交通爭議讀取行車紀錄器記憶卡影像顯示、儲取速度也明顯快很多，沒想到一顆 SSD 更換，警方在數位資訊的處理效能可以提升這麼多。」





