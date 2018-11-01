台中市政府攜手統一集團擴大花博宣傳 全省7-ELEVEN門市將播放花博影片

為擴大花博宣傳，台中市政府與統一 (1216) 企業集團合作，全台超過 5 千家 7-ELEVEN 門市，將於花博展出期間在店內 OPEN!CHANNEL 數位看板及 POS 系統收銀機螢幕，播放為期 4 週的花博影片，並規劃超商點數兌換限量花博票 1 千張的聯合行銷活動，還會在 48 座企業商場懸掛花博布條、贊助 30 場記者會咖啡與點心，一同協力行銷花博；此外，也將提供菱格香菠蘿麵包 1 萬份、星巴克咖啡第 2 杯半價體驗券 3 萬張，支持第一線的花博工作人員及志工。台中副市長張光瑤表示，花博是台灣的喜事，也是全民參與運動，感謝統一企業集團以實際行動力挺台中花博，由於統一超商等商家優惠方案，近兩週來，花博卡申請人數急速增加。



統一超商副總吳國軒表示，將全力支援台中花博，希望經由 7-ELEVEN 全台超過 5,300 多家門市內 OPEN!CHANNEL 數位看板、POS 系統收銀機螢幕等消費者可明顯看到的位置，播放花博宣傳影片，並規劃 OPENPOINT 點數兌換限量 1 千張花博票活動，讓大家看見花博的亮點。