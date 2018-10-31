統一超發表運動、烘培、速食全新複合店型 高雄坎城門市11月開幕

2018 年為統一超 (2912)40 周年，7-ELEVEN 陸續發表科技、美妝、健身、烘焙等複合店型，為呼應更多商圈及消費需求，將於 11 月 1 日在高雄發表全新複合店型「坎城門市」，首次將結合運動「BEING fit」、麵包「烘焙概念」以及烤雞「21TOGO」三種型態，聯合展開與便利商店加乘的經營模式，門市營業面積更達 125 坪，是目前全台最營業面積最大的複合店，期望能夠滿足消費者一站購足的全方位需求。 統一超指出，高雄坎城門市是 7-ELEVEN 複合店進化版，引進烤雞速食連鎖「21PLUS、21 風味館」全新服務模式，正式發表統一集團全新品牌「21TOGO」；「烘焙概念店」全新風格亮相，打造超商麵包專門店；「BEING fit」首次進軍高雄，開拓全新健身商機，隔壁還有星巴克為鄰，7-ELEVEN 再次發揮集團綜效，呈現更多元複合店面貌。



7-ELEVEN 表示，坎城門市位於高雄三民區十全商圈，規劃全新的服務形式，將三種複合型態一次整合，針對現代人的生活模式提供 24 小時的生活提案，從早餐、下午茶，到宵夜時段都有現烤麵包以及烤雞等不同類型的商品選擇，甚至民眾還可利用彈性時段到門市運動及健身，推翻傳統便利商店的定位，打造零售服務業的全新樣貌。



而瞄準即食需求， 7-ELEVEN 攜手 21PLUS、21 風味館，正式發表統一集團全新品牌「21TOGO」，不僅是 7-ELEVEN 第一次與速食業合作，也是 21PLUS、21 風味館首次進駐超商，是國內首創在便利商店的烤雞複合店，主打便利即食、餐點現場調理。



統一超表示，7-ELEVEN 於 7 月在宏泰門市推出的「烘焙複合概念店」，開幕後已成功帶動相關麵包業績較開幕前成長 1~2 成。因應台灣烘焙市場持續擴大，加上坎城門市鄰近醫院及學區，擁有不少社區民眾及學生客群，因此 7-ELEVEN 更首次將「烘焙概念店」搬到高雄，並強化麵包烘焙類別的價值感及專業程度，導入高價值包裝麵包、現烤麵包以及冷藏甜點等三大類別，總共超過 70 種商品選擇，成為南台灣烘焙麵包品項數最多的一間門市。



此外，瞄準運動健身需求，統一超提到，「7-ELEVEN X BEING fit 運動複合店」具有便利性且免綁約，自 6 月開幕以來，BEING fit 熟客蒞店頻率達 3 成，同時也發現消費者會依據健身而購買健康餐的食物，成功帶動門市的蒸地瓜及沙拉等相關商品結構的業績較一般門市多出 2 成，此次宣布插旗高雄，正式搶攻南部運動市場，在更首度在坎城門市中引進國際專業的重量訓練器材，並針對南部消費者安排高人氣的運動課程，期望滿足國人各種不同的運動需求。