山林水台中綠能生態園區ROT案完工 生質能發電效益逐步顯現

環境工程業者山林水 (8473-TW) 今 (1) 日表示，子公司禾山林綠能與台中市政府環境保護局簽訂的台中市外埔堆肥廠 (綠能生態園區) 整建營運移轉案(ROT)，今天完工並試營運，該案總投資 6.35 億元，正式營運後，山林水跨足生質能發電領域的營運效益，將陸續顯現。

山林水董事長郭淑珍指出，配合政府積極規劃再生能源政策及生質能廠，山林水主導「台中市外埔綠能生態園區 ROT 案」，將原停工閒置長達 10 年的堆肥廠活化再利用，轉型再生為全國首座生質能源廠和台灣首座雙核心綠能發電技術的廠區。

總經理吳人傑表示，該園區計畫由市府協助向周邊行政區農民以每公噸稻稈收購費 1000 元收購農作稻桿，禾山林公司同時協助台中市政府將回收後的生質能處理再利用，其中農作稻稈將率先全國採用稻稈氣化發電，同時解決當地稻草露天燃燒的空污問題，達到減碳效益。

回收後的生廚餘將導入厭氧先進處理技術進行發電，可減輕焚化爐負荷、延長使用年限，也兼具減碳效益，落實循環經濟，更可為山林水帶來生質物處理與生質能發電兩大新業務收入貢獻。

此外，外埔綠能生態園區更引進國外先進的厭氧發酵系統，能將生廚餘發酵純化後的沼氣燃燒轉化成電能，每小時最大發電效益可高達 550-660 千瓦，而發電時所產生的高溫煙氣及熱水均可再回收使用，供園區厭氧發酵系統加溫所用。且沼氣發電機採用集裝箱「靜音式」，可降低運轉時所產生的噪音，符合環保需求。

吳人傑進一步表示，外埔綠能生態園區採促參 ROT（整建、營運、移轉）方式整建營運，合約期限 25 年，總投資金額為 6.35 億元，山林水負責建置全期完成後至少每年 5.4 萬公噸廚餘處理量能，以及每年 5 萬公噸以上稻稈處理量能設備及操作系統。未來正式營運後，每年可發電約 3377 萬度，提供近萬家戶一年的用電。

山林水指出，生質能發電在先進國家已是成熟技術，也是未來台灣循環經濟的一大發展趨勢。且由於廚餘中的高鹽成分對焚化爐的使用壽命有致命性影響，隨著全台焚化爐老化、運轉效率降低，讓廚餘變成潛藏的一大垃圾危機。