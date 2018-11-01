併維力遭公平會三度封殺 統一表示尊重公平會決議

統一企業 (1216) 先前決定併維力申請案，公平交易委員會今 (1) 日表示，因統一與維力在速食麵市場已高居第 1、2 名，若結合將讓市場集中度更顯著，因而禁止結合。統一企業表示，尊重公平會決議，等收到公平會正式函文後，將依公平會指示辦理。統一今日股價在平盤附近游走。統一曾在 2008 年及 2010 年擬與維力結合並向公平會進行申報，公平會二度禁止結合，今年擬再收購股份與維力結合，向公平會提出結合申報。



不過公平交易委員會表示，為審議本案，已分別在 9 月 7 日、9 月 28 日召開「速食麵事業結合之市場界定及相關競爭議題」公聽會及座談會，認定速食麵為單獨產品市場。



公平會考量統一與維力在國內速食麵市場的占有率分別高居第 1、2 名，彼此為主要競爭對手，結合後提高價格可能性提高，加上統一與維力間的競爭壓力將有所消減，將使市場集中度更顯著，處於絕對主導地位，上下游、通路商都難以與之抗衡，決議禁止結合。



根據尼爾森市調，台灣 2017 年速食麵市場產值為 109.4 億元，年成長約 5.2%；統一市占率超過 40%，維力則占約 20%，2 家品牌包辦市場約六成市場。



統一表示，當初申報與維力結合，主要考量著眼於 2 家公司雙方互補優勢，可共同開發東南亞市場；借由雙方優勢結合將有助提升國際市場競爭力；以及規劃將統一食安管理系統導入維力等三項因素決定結合。而對於公平會決議表示尊重。



而統一集團 1994 年開始進入東南亞市場，目前包括越南、泰國、菲律賓都設有工廠，各有不同產品發展，其中越南水產飼料已具市場領導地位，速食麵還在發展初期，看好東南亞地區速食麵市場潛力，希望結合維力雙方優勢，共同發展東南亞市場。

