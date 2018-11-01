搭雙11熱 甲山林機構推售樓總部房地產理財中心 今年銷案目標400億元

房地產搭上雙十一購屋商機，甲山林機構今 (1) 日推出甲山林售樓總部 - 房地產理財中心，強調一站式購屋，民眾可到該總部一次看足甲山林機構銷售的建案；而甲山林機構、愛山林 (2540) 建設董事長祝文宇表示，甲山林集團去年售屋金額約 300 億元，今年前 10 月已賣出約 300 億元，今年度目標看 400 億元，等於 11、12 兩個月要賣出約百億元的房子。祝文宇指出，集團代銷個案眾多，平均來說，每周都有接待一千多組客戶，其中能有百戶成交就很不錯。按照前 10 月表現來看，每個月售屋金額約在 30 億元左右。至於今年 11 月 1 日首次推出購屋節活動，應該有利成交，但還究竟金額會做到哪？並不知道。



祝文宇指出，集團成立購屋總部，無論是成屋、預售、首購和豪宅通通都有，看過後可比較，消費者可省去奔波之苦。



至於明年接案策略方面，祝文宇表示，由於明年變數多，沒有把握就不會接案，該簽的新案自已還在猶豫當中，祝文宇舉例表示，若整體市場可賣 1000 戶，手上只要有 300-500 戶案量即可。



至於明年房市變數還是很多，預期首購族仍是主力，而個案還是要靠讓利為主。祝文宇強調，明年度除讓利外，房市還會受到包括物價上漲、兩岸關係變化等影響。