MSCI全球指數十月遭獵殺 股票和量化對沖基金最受傷

十月全球股市大動盪，MSCI 全球指數下跌 7.42%，創下七年半來單月最大跌幅，重創股票和量化對沖基金。

摩根士丹利出具的報告中表示，10 月以來截至周一為止，該公司股票基金下跌 6.8%，累計今年累計損失達到 5.9%。

據該報告統計，在全球範圍內，所有基金 10 月平均下跌 4.9%，今年以來下跌 3.9%；美國股票基金 10 月下跌 7.2%，今年以來下跌 4%；歐洲股票基金 10 月下跌 5.8%，今年以來下跌 5.9%。亞洲股票基金跌勢最為慘重，10 月下跌 6.3%，今年以來下跌 13%。

MSCI 全球指數 10 月創下七年半以來最大單月跌幅。(來源：Bloomberg)

全球市場動盪讓 3 兆美元的對沖基金行業受挫，原本在 2018 年的獲利都在 10 月大跌中大幅蒸發，10 月期間美國至少就有五家基金宣布倒閉，相較之下，宏觀基金則迴避了風險，並從價格波動中獲利。

摩根士丹利表示，該公司股票基金重押個股因股市大跌而大受衝擊，截至 10 月 29 日，該公司股票基金持股最多的前 10 檔個股，表現落後於標普 500 指數約 3%；持有表現最佳的前 10 檔股票，也只超過大盤 1%。

隨著波動率飆升，借助統計方法、數學模型進行投資的量化基金也大受波及，包括 Leda Braga 的 BlueTrend 對沖基金、GAM Holding AG 的 Cantab 部門和 Man Group Plc 的 AHL 部門；其他虧損的量化基金還包括 Renaissance Technologies 的美國股票基金。

而宏觀基金 2018 年捲土重來，歷經多年表現平平的績效後，Alan Howard 的 Brevan Howard 資產管理在截至 10 月 26 日的當月上漲 1.9％，使其今年以來的回報率達到 12％。