蓋上蘋果牌 結束這回合！華爾街盼週四蘋果財報救市

水能載舟，亦能覆舟。曾經幫市場大啖瑰麗漲幅的尖牙，如今掉光了，投資人也餓扁了，現在恐怕只能指望蘋果讓大家止飢了。

蘋果顯然不是 FAANG 中那幾顆在 10 月被磨平的「尖牙」，因為還沒公布財報的蘋果是市場最後希望。Netflix (NFLX-US) 本月中旬公布財報，但卻加深走跌，如今股價比公布財報前還低，其他三家公布財報的尖牙股也一樣悲慘，Alphabet 自上週公布後下跌了 2%，亞馬遜因財測遜色，大跌 10%，臉書財報多空交錯，後續走勢震盪。

蘋果預定於美國時間週四 (1 日) 公布第四財季財報，而雖然 10 月股災讓蘋果股價下跌 3%，但比起下跌 8% 的 S&P 500 指數、下跌 10% 的 S&P 500 IT 指數，蘋果表現已算安慰。

蘋果股價走勢

投資者對蘋果財報寄予厚望，Wedbush 分析師 Daniel Ives 給予蘋果股票評價為「優於市場」，目標價 310 美元，他認為蘋果財報將會帶來好消息，而且不只有蘋果本身受惠，「上週科技投資者已經看到 FAANG 股上漲的曙光。」

「我們認為，蘋果的獲利、甚至更重要的 iPhone 到年底的需求初值與明年的前瞻，這些對蘋果本身和整體科技產業都會是正面催化劑。」

根據 FactSet，以標準會計準則估計，華爾街預計蘋果季度 EPS 2.78 美元、營收 614.3 億美元。根據蘋果財測範圍，營收介於 600 億至 620 億美元區間。

同時，iPhone 銷售量預估落在 4700 萬支，平均售價 729 美元。當然，前瞻數據比歷史數據更重要：蘋果最新 3 款 iPhone 仍屬新機種，其中最新款 iPhone XR 是上週才問世的機種。

蘋果財報觀察重點還包括管理階層的想法，因為市值超過 1 兆美元的蘋果擁有穩定巨大的用戶群，對許多被動策略有龐大掌握力。蘋果在 S&P 500 價值中占 4% 以上，或約佔道指 6%，在 Nasdaq -100 中更具有 13% 的地位。

蘋果是據參考性的科技消費支出指標，例如今年第二季，蘋果在全球智慧手機出貨量中估計占 12%。

此外，蘋果的表現對供應商也相當重要，上周券商 Rosennblatt 分析師 Jun Zhang 認為，投資者應該遠離智慧手機供應鏈，「因為假期銷售季過後，他們恐面臨風險，因為 iPhone XS 銷售疲弱， 且 iPhone XR 的預購訂單也較預期疲弱。」

Jun Zhang 也對三星供應商發出警告，因為三星市占份額流失到中國手機廠。

中國經濟健康狀況與蘋果表現也息息相關，一些觀察者認為，中國市場可望支撐蘋果，例如 Wedbus 分析師 Ives 估計，未來 12 個月中國 iPhone 用戶可能換新機多達 7000 萬支。「這個地區潛在成長機會相當龐大。」

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 認為，2019 財年 iPhone 單位銷售量可望增加 2%，不似 FactSet 僅預期表現持平。

Arcuri 週一報告指出，「比起 iPhone 8，香港市場對 iPhone XS 和 XS Max 的興趣更高，這支撐我們的論點，中國市場不會拖累蘋果，反而可以看到一些成長。」

但美銀美林分析師 Wamsi Mohancited 沒那麼樂觀，他週一報告指出，蘋果的中國市場成長放緩，因為匯率波動可能讓 iPhone 在中國的售價變更貴。

高盛 Rod Hall 上週表示，「萬一中國消費環境持續疲弱，很難認為這對蘋果有幫助。」

目前蘋果股價仍較華爾街平均目標價低 13% 左右，這意味蘋果還有 1300 億美元市值成長空間，市場也樂觀認為蘋果可以應對此回股市風暴。

摩根大通 Samik Chatterjee 週一報告指出，「在大型科技股中，我們認為蘋果仍是強勁的價值股選擇，因為蘋果的本益比很低，本益比的成長率也很低，這使蘋果在宏觀經濟成長持續挑戰廣泛市場之際，其表現能夠定位在優於大盤。」