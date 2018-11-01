美債殖利率上揚恐使標普跌破2500點 法興：減持美股吧

《彭博社》報導，法國興業銀行 (Societe Generale SA) 表示，美債殖利率攀升可能最終將影響美國股市，並且是時候減少美股資產配置，考慮重新分配至美債。

法國興業銀行的分析師 Alain Bokobza，指出今年由於美國稅改股市獲得一定的支撐，然而，美債殖利率不斷地攀升，自 9 月初以來，10 年期美債殖利率維持在 3% 以上的水平，將開始影響股市。

該行分析師寫道，「從資產配置的角度來看，現在是減少股票配置的時候了，較高的債券殖利率，導致投資股票成本和股票風險溢價上升」。風險溢價與風險成正比關係。

法興的資產管理模型顯示，比起美股，現在美債為較好的選擇。股票風險溢價目前為 3%，8 月時為 2.7%，同一時間，10 年期美債殖利率上揚約 10 個基點，1 日暫報 3.161%。

法興分析模型顯示，目前美債為較好選擇

分析師認為，若股票風險溢價維持為當前水平，10 年期美債殖利率只要上揚至 3.25%，標普 500 指數可能會下跌至 2482 點附近，這代表著約 8.5% 的跌幅，並比 9 月份的高點低上 15%。

美債走升可能導致標普 500 指數下跌

此外，分析師表示，若衡量波動度的 VIX 指數上揚，則投資者需進一步減少美股的配置，目前 VIX 指數約在 20 左右，投資者應配置 15% 的資產至股票，但若 VIX 指數上升，配置應減少。