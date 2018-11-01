港股午盤漲1.84% 重返25000點大關 眾類股齊揚

港股今 (1) 日高開 1%，隨後漲幅不斷擴大。截至午間收盤，恒生指數漲 1.84%，報 25439.97 點，重返 25000 點；國企指數漲 1.66%，報 10307.11 點；紅籌指數漲 1.96%，報 4178.15 點。

圖：google

中國房地產股集體上漲。碧桂園 (2007-HK) 漲 8.94%，領漲藍籌；融創中國 (1918-HK) 漲 8.69%；萬科企業 (2202-HK) 漲 7.66%；中國恒大 (3333-HK) 漲 6.31%。

科網股大漲。舜宇光學 (2382-HK) 漲 7.57%；瑞聲科技 (2018-HK) 漲 6.04%；騰訊 (0700-HK) 漲 4.49%；比亞迪電子 (0285-HK) 漲 12.51%。

建材水泥股上漲。中國建材 (3323-HK) 漲 9.29%；華潤水泥 (1313-HK) 漲 7.09%；海螺水泥 (0914-HK) 漲 5.8%；亞洲水泥 (中國)(0743-HK) 漲 5.2%。

中資券商股上漲。廣發證券 (1776-HK) 漲 5.72%；海通證券 (6837-HK) 漲 5.07%；中信證券 (6030-HK) 漲 5.51%；中國銀河 (6881-HK) 漲 4.31%。

醫藥股大漲。百濟神州 (6160-HK) 漲 11.47%；金斯瑞 (1548-HK) 漲 7.02%；希瑪眼科 (3309-HK) 漲 36.14%；藥明生物 (2269HK) 漲 4.74%。

美團點評 (3690-HK) 最快明年 3 月有望納入 MSCI，股價大漲 8.97%，報港幣 55.25 元。MSCI 公佈明年 2 月季檢重啟納入「同股不同權」股份，3 月生效。意味著小米 (1810-HK)、美團都有望明年納入 MSCI 指數投資範圍。

分析指出，踏入 11 月首日雖見反彈，但刺激股市大幅波動的事件仍不少，包括美國下週的中期選舉、美國聯準會 (Fed) 利率會會、騰訊公佈季報，以及 11 月底的 G20 峰會，中美兩國領導人在會面後，能否再就貿易問題打開談判之門。後市宜謹慎小心。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 40.79 億元，港股通 (滬) 淨流入 4.39 億元；深股通淨流入 21.14 億元，港股通 (深) 淨流入 3 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入 9343 萬元，其次為恒瑞醫藥、華業資本、中國中車、上汽集團。資金流出最多的是太平洋，淨流出 8538 萬元。

深股通中資金流入最多的是科大訊飛，淨流入 4.46 億元，其次為五糧液、海康威視、美的集團、中興通訊。資金流出最多的是國海證券，淨流出 8861 萬元。