港股壓力沉 這個係數來到0.68 還有4大事件罩頂

人民幣弱勢為港股一大隱憂，目前人民幣恒指相關系數已來到 0.68，匯價一旦跌破「7」關卡，恐加深港股壓力。除此之外，踏入 11 月，將有 4 大事件左右港股走勢，宜守穩 24000 點大關。

歐元、英鎊 10 月 31 日皆弱勢，推動美元指數升破 97，創去年 6 月以來最高水準，並拖累人民幣相應貶值，跌至低於 6.97，今 (1) 日早上 8 點更一度貶破 6.98 關卡，距離「破 7」不到 300 個基點。港幣亦延續弱勢，觸 7.85 弱方兌換保證水準只剩一步之遙，資本外流陰霾再浮現。

K 線：美元指數 紫線：美元兌港幣 圖片來源：investing.com

由 10 月中，美國暫未有將中國列為匯率操縱國起計，人民幣與恒指的相關係數達 0.68；換言之，人民幣匯價走軟期間，港股易受拖累。

香港經濟日報援引華僑永亨銀行經濟師李若凡分析，人民銀行副行長潘功勝上周警告炒家不宜做空人民幣，同時人行近日又宣稱必要時將動用外匯存底來穩定匯率，反映當局有意穩定人民幣走勢，以免引發恐慌性資本外流，故料人民幣年內可守在「7」以上，短期在目前水準徘徊。

但她提醒，隨著中國經濟或逐步轉差，加上美國聯準會 12 月大有機會升息，人民幣明年初有可能失守「7」關卡。

交通銀行 (香港分行) 全球金融市場部高級經濟及策略師梁志麟認為，港幣 1 個月拆款利率近期回落，拖累港匯受壓，而由於股市目前走勢波動，加上較少大型新股上市，料市場對資金的需求仍然疲弱，預期香港金管局往後有機會再出手干預匯市。

踏入 11 月，港股腹背受敵之勢恐仍未變，月內將受 4 項大型事件左右走向。投資界亦指大盤未現重大利多催化劑，11 月料續呈反復下跌格局，宜守穩 24000 點大關。

這 4 大事件分別為：1、美國中期大選。2、美國聯準會召開利率會議。3、重量股騰訊 (0700-HK) 季報。4、中美元首於 20 國集團峰會 (G20) 期間會面。

恒生指數今 (1) 日開高，現漲 1.38%，報 25325.23 點。