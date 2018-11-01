總不會連跌7個月 港股11月料技術反彈 但不明朗因素籠罩

恒指 10 月跌幅約 1 成，達 2808 點，創近 3 年來最大單月跌幅，並連續第 6 個月下跌，6 個月累挫 5828 點，是 36 年來最長跌浪。觀望 11 月仍有不少不明朗因素，包括美國中期選舉、「習川會」及科技巨頭發布業績，惟證券界認為，鑒於恒指未曾出現連跌 7 個月，相信 11 月會有技術反彈。

縱觀全球主要市場，10 月跌最多的是韓股，單月下跌 13.4%，而 NASDAQ 及台股 10 月跌幅也較港股大，之後是日股，滬指的 10 月跌幅只有 7.8%。

從趨勢上來看，NASDAQ 較高位累跌 12%，單是 10 月就跌 11%；道瓊工業指數情況類似，較最高位跌 7.7%，單 10 月跌 6%，法國從高位累跌 10.1%，10 月跌幅 7.4%，日股和台股也有 10 月轉弱的跡象。

法興銀行的報告警告，全球性熊市很可能已經開始。NASDAQ 10 月已進入回調區間，是 2008 年 11 月以來，首次出現單月跌幅超過 10%，市值大舉蒸發逾兆美元。

目前，全球主要市場中，只剩道瓊指數及英國富時從高位的累計跌幅未超過 10%，其他市場已進入了調整期，而大陸、香港及韓國市場則確認進入熊市，市場相信，較高位已回調 16% 的德國股市將緊隨其後。

整個 10 月，港股只有 7 天上漲，恒指累跌 2809 點或 10.1%，是 2016 年 1 月以來最大跌幅。港股在連跌 6 個月後，已累積跌逾 5800 點。當中瑞聲 (2018-HK) 及舜宇 (2382-HK) 是 10 月跌幅最大藍籌，瑞聲今年來已累跌逾 5 成，藍籌中更只有中信 (0267-HK)、交行(3328-HK) 和中海外 (0688-HK) 力撐。

展望 11 月，證券業者表示，10 月的期指多空角力非常激烈，最終是空方獲勝，期指被推低結算，11 月期指大戶反而有頗大機會挾高恒指獲利。

香港《文匯報》引述艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，中國最新公佈 9 月製造業 PMI 跌至 50.2，遜於預期，加上目前全球資金仍傾向留在美元資產，而人民幣持續弱勢，資金不願停泊港股，相信港股繼續向下的走勢不改。不過，恒指連跌 7 個月未曾出現，相信 11 月會有反彈。

但渣打財富管理投資策略主管梁振輝強調，11 月若技術反彈只屬短線，基本因素難有改變。他對香港《明報》表示，對「習川會」沒抱太大期望，反而憂慮美國中期選舉後，仍延續對華強硬態度。

中國 9 月 PMI 遜預期。摩根大通私人銀行亞洲股票策略主管鄭子豐表示，除非中國推出實際的刺激措施，否則港股難擺脫波動市，短期仍應以防守為主，現金是好選擇。

他表示，儘管近日美國科技股出現調整，但其實尚有不少基金重倉這類股份，若未來這些資金也拋售，跌勢將會更急。蘋果 (AAPL-HK) 將在美國時間 11 月 1 日公布季度財報，騰訊 (0700-HK) 第三季財報則在 11 月中放榜。