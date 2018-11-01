一天增兩倍！川普要派1.5萬軍隊去邊境對抗移民大軍

中期選舉進入最後一周倒計時的關鍵時刻，美國總統川普也將焦點轉移到移民問題上，針對移民的行動和言論逐漸升級，一是尋求廢除「出生公民權」，二是「增兵攔截」北上的拉美移民；三是不停對外放話，「痛陳」非法移民問題的嚴重性。

當地時間 10 月 31 日，川普時隔一天，計劃在美墨邊境部署的現役軍人數量，猛增至 15000 人，以阻止「大篷車」移民越過美國邊境。

周二，川普政府宣布到本周末將向美墨邊境派遣 5200 名士兵。周三，川普在離開白宮參加競選集會之前又宣布，將「增兵」一萬至一萬五千人。

最近幾周，川普曾多次強調中美洲移民的威脅，稱大篷車中的移民是「黑幫成員」和「一些非常壞的人」，29 日在社交媒體上喊話：「這是對我們國家的入侵，我們的軍隊正等着」。

還是在本周二，川普接受 Axios 採訪時對外放話說，計劃簽署命令結束「出生公民權」，也就是取消非美國公民和非法移民在美國境內生下的孩子獲得美國公民的權利，引起軒然大波。

周三，川普再度重申一項聲明稱，美國的非法移民可能高達 3000 萬。

而彭博社稱，普遍預計非法移民總數約為 1100 萬；唯一一項接近川普說法的是耶魯大學和麻省理工上個月發表的研究，這項研究顯示截至 2016 年在美非法移民總數在 1620 萬至 2950 萬之間。

解決非法移民問題是川普競選的主軸和關鍵承諾，也是美國白人選民最深層次的關切之一。川普選在上任伊始，就通過所謂的「旅行禁令」禁止部分穆斯林為主體的國家的民眾進入美國。

在中期選舉之前，川普大打非法移民問題牌，一來展現自己「說到做到」的形象；二來也是轉移沙烏地阿拉伯記者被殺案和股市「血色十月」的焦點；更重要的是製造議題打擊民主黨，利用移民問題激起白人選民們的不安感，刺激支持者出來投票。而且美墨邊境的亞利桑那州正是 2016 年總統大選的關鍵搖擺州，川普和希拉里的得票之差不到 4%。

本月初川普的團隊在研究搖擺州選情時發現，邊境防控、打擊非法移民等議題，更能引起這些州選民的共鳴。皮尤中心 10 月的民調顯示，75% 的共和黨選民都認為非法移民至關重要；而只有 19% 的民主黨選民持同樣的觀點。

而移民問題也被民主黨視為是自己的弱點，他們定下的策略是少談移民問題，多談稅收、醫保等對自己有利的問題。

彭博社報導稱，隨著中期選舉臨近，川普「小幅提升」在非法移民問題上的「嗓門」。報導援引海關和邊境巡邏專員 Kevin McAleenan 周二表示，美國政府正在追蹤大篷車移民，目前估計約有 3500 人的大篷車難民，以及在危地馬拉和墨西哥之間的另外一支約 3000 人的難民。