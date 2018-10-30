稱美國被中國「榨乾」川普：我們會在貿易戰中獲勝

美國總統川普表示，美國已被中國「榨乾」，若雙方無法就貿易問題達成協議，美方將再祭出關稅攻勢，並取得最終勝利。

川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；外媒報導稱，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅。

美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

若美國對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅，其規模將達 2570 億美元。

假如美國這一輪關稅加碼措施成真，等同對所有中國輸美商品加稅。

川普日前接受 FOX News 採訪時指出，中國已經把美國給「榨乾」了，因此，雙方必須在貿易問題上，達成非常好的協議。

川普稱，雖然他希望立刻達成協議，但中國尚未做好準備；若雙方無法取得共識，他打算再對中國輸美商品加稅。

川普先前也表示，雖然美國處在貿易爭端當中，但「我們會贏，我們總是會贏。」

上述消息使貿易戰疑慮再度升溫，昨日美股震盪收低。

週二道瓊工業指數收跌 245.39 點 (0.99%)，至 24442.92 點；標普 500 指數收跌 17.44 點 (0.66%)，至 2641.25 點；那斯達克指數收跌 116.92 點 (1.63%)，至 7050.29 點。