想讓美股繼續跌？川普：那我強烈建議投給民主黨

期中選舉將至，美國總統川普今 (30) 日於推特發文，稱選民們若想讓美股繼續下跌，他「強烈建議投給民主黨」。

近期美股震盪劇烈，跌跌不休，週一道瓊工業指數收跌 245.39 點 (0.99%)，至 24442.92 點；標普 500 指數收跌 17.44 點 (0.66%)，至 2641.25 點；那斯達克指數收跌 116.92 點 (1.63%)，至 7050.29 點。

週二美股盤前，川普於推特寫道，「如果你想讓股市繼續下跌，我強烈建議投給民主黨，他們熱愛委內瑞拉金融模式，課重稅、開放邊境。」

川普推文一出，原本小幅上揚的三大指數期貨，陸續由漲轉跌。

10 月以來，標普 500 指數累計跌逾 8%，道瓊工業指數跌逾 6%，那斯達克指數跌逾 11%。

部分市場人士將「10 月股災」的導火線，歸咎於政治不確定性，以及美中貿易爭端。

川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；據悉，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅。

美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

若美國對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅，其規模將達 2570 億美元 (川普稱達 2670 億美元)。