南韓10月出口年增22.7% 貿易戰、Fed升息為下行風險

南韓產業通商資源部於 1 日發布數據顯示，由於記憶體晶片和石油產品的樂觀銷售，南韓 10 月出口出口值為 549.7 億美，年增達 22.7%，優於預期的 17%。截至 10 月 29 日，該國的累計出口額已超過 5000 億美元，預計今年可首度超越 6000 億美元關卡。

南韓每月出口值 (資料來源: tradingeconomics)

該部門表示，南韓 10 月進口值為 484.2 億美元，年增 27.9%，貿易順差為 65.5 億美元，連 81 個月繳出貿易順差的表現。然而，進口值攀升速度快於出口值，正在壓低貿易順差數字。

半導體的出口值年增 22.2% 至 115.9 億美元，只要受到記憶體鏡片和儲存設備銷售強勁所帶動。截至 10 月 16 日，記憶體晶片的累積出口額已達 1000 億美元，打破去年年度出口值 979 億美元的紀錄。



受強勁需求和油價上漲的所推動，石油產品銷售額飆升 42.9%，創下 44.9 億美元的歷史新高。同一時間，由於新興市場國家的基礎建設項目，通用機械的出口增長 51.7% 至 49.9 億美元，亦創下歷史新高。



另一方面，由於電視需求疲弱，導致液晶顯示器面板價格下跌，面板的銷售額年減 7.9% 至 22.9 億美元。此外，無線通信設備出口量下降 18.2% 至 16.6 億美元，主要由於本土公司在海外工廠的產量增長，以及對新推出的智慧型手機需求下滑。



以國家來看，南韓最大的貿易夥伴為中國，對其出口年增 17.7%，主要出口產品為記憶體晶片、石油產品與機械產品。第二大貿易夥伴為美國，南韓對美國出口值年度大增 47.8%，主要出口商品為新款 SUV、通用機械設備與無線通信設備。



首爾政府表示，全球對於製造業和重工業部門的強勁需求，以及前一陣子的油價上漲，對該國產生正面影響。



然而，美中貿易戰持續升溫，以及金融市場因美國聯準會持續升息而波動加劇，使南韓出口面臨下行風險。該國工業部長 Sung Yun-mo 在聲明中表示，儘管海外的商業環境困難，南韓將積極應對全球不斷攀升的貿易保護主義，並使出口市場多元化，以確保明年出口能保增長動能。