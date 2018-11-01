土耳其再爆「謀殺」記者細節：一進領事館就掐死

在沙烏地阿拉伯承認沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被害有預謀之後，土耳其官方正式宣布了相關謀殺的細節。

當地時間 10 月 31 日周三，土耳其伊斯坦布爾首席檢察官菲丹（Irfan Fidan）的辦公室聲明稱，10 月 2 日，卡舒吉一進入沙烏地阿拉伯駐伊斯坦布爾領事館，就因被掐住喉嚨而致死。隨後，他的屍體被肢解和銷毀，「再一次地，符合事先的計劃。」

聲明還提到，沙烏地阿拉伯的總檢察長穆吉卜（Saud al-Mojeb）不會回答土耳其方面提出的一些關鍵問題，包括：卡舒吉的遺體在哪？誰是沙烏地阿拉伯指控的土耳其當地幫凶？關於誰策劃了謀殺，沙烏地阿拉伯方面了解些什麼？

土耳其執政黨發言人後稱，卡舒吉案不可能在沒有高層表態的情況下落實。

在菲丹辦公室發布上述聲明以前，穆吉卜剛剛結束對土耳其為期三天的訪問，飛回國。

彭博報導認為，菲丹的聲明可能讓土耳其與沙烏地阿拉伯政府的緊張關係持續升級。其援引政府人士本周三消息稱，沙烏地阿拉伯檢察官到訪土耳其是為了調查卡舒吉一案，但他沒有起到任何幫助。

此前，新華社援引土耳其阿納多盧通訊社報導稱，10 月 29 日周一，穆吉卜與菲丹在伊斯坦布爾的一所法院會晤，兩人閉門商談約 75 分鐘。但報導並沒有提到雙方達成了什麼磋商結果。

近來美股下跌打壓風險情緒，同時供應過剩擔憂也在升溫，油價下行壓力不斷加大。本周以來國際油價持續下行，兩天內抹平上周五個交易日的多數漲幅。土耳其爆出記者遇害細節後，周三國際油價繼續下行。

周二，WTI 12 月原油期貨收跌 1.28%，收報 66.18 美元 / 桶。布蘭特原油期貨收跌 1.85%，報 75.91 美元 / 桶。周三進一步下挫，截至發文，WTI 跌超 1.4%，布油跌幅逼近 1.4%，若跌勢持續，到周三收盤，將徹底抹去上周所有漲幅，進一步回落。

沙烏地阿拉伯難辭其咎 土耳其步步緊逼

華爾街見聞此前介紹，今年 10 月 2 日，對沙烏地阿拉伯王室持有異見的卡舒吉進入沙烏地阿拉伯駐伊斯坦布爾領事館辦理結婚相關手續文件，後神秘失蹤。沙烏地阿拉伯方面先是否認卡舒吉身亡，稱他當天就離開了領事館，10 月 19 日又承認他已經在領事館的衝突中喪生。



10 月 22 日上周一，CNN 援引土耳其高官消息稱，卡舒吉被害當天，涉嫌殺害他的一名沙烏地阿拉伯特工換上他的衣服，戴上假鬍子和眼鏡，在旅遊勝地現身。土方一直認為「這是一起預謀殺人」。

三天後，25 日上周四，沙烏地阿拉伯官方正式改變措辭，稱卡舒吉案是「有預謀的行動」。次日，土耳其總統埃爾多安講話稱，無論是誰下令 15 人的暗殺小組於 10 月 2 日前往沙烏地阿拉伯領事館，此人必須現身。

埃爾多安還要求沙烏地阿拉伯公布卡舒吉屍體的位置，並補充說，土耳其人掌握了有關這次屠殺的資訊，但沒有公開披露。

華爾街見聞當時援引市場報導稱，雖然埃爾多安極力避諱說出相關人的名字，但他的潛台詞已經非常清楚：是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德 • 本 • 薩勒曼 (Mohammad bin Salman) 下達的謀殺命令，他要為此負責。

華爾街見聞之前在會員專屬文章《 沙烏地阿拉伯記者被殺悲劇走向還不明，最大贏家已然浮現》中提到，自始至終，土耳其是卡舒吉案最主要的資訊提供者，卡舒吉已在領館被殺害，那段聳人聽聞的「活着被解剖」音頻，以及涉案者，全都來自於土耳其官方或其官媒。埃爾多安正在利用記者被殺案完成經濟解困、緩和美土關係以及牽制沙美同盟的多重目的。

記者案引發沙烏地阿拉伯王室危機 王儲仍可能涉險過關

王儲可能是幕後主使則令沙烏地阿拉伯王室面臨 2001 年「9·11」恐襲事件以來最嚴重的國際危機，並可能撼動沙烏地阿拉伯實際掌權者的王儲之位。

西方在沙烏地阿拉伯擁有巨大的利益，誰當國王或者王儲，西方可能並不是多在意，但關鍵是沙烏地阿拉伯必須維持穩定和統一。如果沙烏地阿拉伯陷入分裂，出現軍閥混戰，連代表沙烏地阿拉伯簽訂不平等條約的代理人都找不到。

而且，沙烏地阿拉伯是中東和全球油價穩定的基石，沙烏地阿拉伯出現動亂，整個中東將更加風雨飄搖，油價也將一飛沖天。這並不是歐洲和美國等勢力目前所需要的。

無論是基於道義還是因為沙烏地阿拉伯過度親美，歐洲都希望教訓沙烏地阿拉伯，但是如果沙烏地阿拉伯出現內亂，油價很可能再度暴漲，中東將出現更大動亂，會有更多難民湧入歐洲，這都是歐洲經濟難以承受的代價。

對於川普政府而言，王儲更是非保不可。川普早已明言，制裁沙烏地阿拉伯不符合美國的國家利益，因為這會導致軍事訂單黃了，把到手的肥肉送給歐洲和俄羅斯的軍火商，美國數十萬就業崗位將泡湯，數千億美元投資打水漂。而且，川普推動的降低油價、巴以和平進程、制裁伊朗等中東政策，都需要沙烏地阿拉伯配合。

現在，根據沙烏地阿拉伯的內政情況，保王儲就是保沙烏地阿拉伯，保王儲就等於保中東穩定，保王儲就等於保川普。因此不但沙烏地阿拉伯着急，川普可能比王儲本人更着急。美國方面緊急派出財長和中情局長分赴沙烏地阿拉伯和土耳其了解情況。