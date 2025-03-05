宣布「重大消息」？川普演說：強調「美國歸來」 闡述第二任施政綱領

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-05 13:29

‌



美國總統川普周二 (5 日) 在重返總統任期六周後，首次於國會聯席會議上發表重要演說，向國會議員及全國人民宣告「美國回來了」，同時吹噓他在第二任期前六周所採取的一系列行動。

在長達 1 小時 40 分鐘的演說中，川普不僅大力宣揚其一系列行政措施，更擘畫了其宏大的立法議程，呼籲國會開始著手落實。此外，川普還高度讚揚馬斯克及其政府效率部門 (DOGE) 在大幅削減行政部門開支方面所做出的努力。

‌



據加州大學聖塔芭芭拉分校「美國總統職位計畫」的資料顯示，本次演講時長約 1 小時 40 分鐘，包含鼓掌及其他反應的停頓時間在內，使其成為自 1964 年以來，包括國情咨文在內，向國會聯席會議發表的最長演說。演說的長時間也使其超越了至少過去 61 年的同類演講紀錄。

兩黨對立

川普的演說在國會中引發了明顯的黨派對立。共和黨議員對總統的講話報以持續的掌聲和歡呼「美國」的口號，而民主黨議員則以噓聲、抗議標語以及中途離場等方式表達不滿。其間，一名民主黨人因打斷總統演講而被護送出議院。

關稅政策堅定不移

儘管近期市場出現波動，川普在演說中明確表示，其推行的關稅政策決心絲毫未受動搖。他強調，希望透過關稅措施增加「數兆又數兆」美元的收入，這實際上等同於實施一項廣泛且全面的新進口稅。

川普認為，「關稅是為了讓美國再次富有，讓美國再次偉大。雖然會有一些干擾，但我們能夠應對」。

然而，對於是否會部分撤回近期對加拿大和墨西哥徵收的關稅，川普並未明確表態。不過，商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 曾暗示，可能會部分減免這些關稅。

質疑《晶片與科學法案》

在演說中，川普語出驚人地呼籲國會廢除價值 520 億美元的跨黨派《晶片與科學法案》。此舉無疑為該法案的未來，以及迄今為止透過該法案資助的一些計畫蒙上了陰影。

儘管如此，在國會中推動廢除該法案可能面臨一定程度的阻力，因為許多共和黨議員的選區，都有部分由該法案補貼的新半導體工廠計畫。

強調邊境安全與移民問題

川普再次敦促國會通過新的邊境安全資金。他強調其政府為打擊邊境非法越境所做的努力，並向在場聽眾中因移民犯罪而失去親人的家庭致敬。

稅收政策與預算目標

在稅收方面，川普重申了他不對小費收入、加班費和社會安全福利徵稅的呼籲。此外，他還提出希望將美國製造汽車的利息支付列為可減稅項目。

面對共和黨正努力延長其第一任期的減稅措施並增加新的減稅計畫 (預計將耗資超過 5 兆美元)，川普還設定了一個宏偉的目標，即在「不久的將來」實現預算平衡。

外交政策著墨不多

在演說中，川普對一些美國在海外面臨的棘手問題著墨不多。他提到烏克蘭總統澤倫斯基曾致函給他，表示烏克蘭準備簽署一項礦產協議，但自兩人上周舉行了一次「災難性」的會面後，該協議的命運一直不明朗。

然而，川普也重申了他結束烏克蘭衝突的呼籲，並強調了他對美國向烏克蘭提供援助的不安，這兩個立場無疑將增強俄羅斯的談判籌碼。