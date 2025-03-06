互徵關稅後首通話！杜魯道稱具「建設性」、川普指以友好方式結束通話

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-06 15:11

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美國周二 (4 日) 對來自加拿大加徵 25% 關稅後，兩國領袖周三 (5 日) 通話討論關稅和芬太尼等問題，這是自美加兩國周二互徵關稅後首次通話，通話持續約 50 分鐘。

川普在 Truth Social 上表示，杜魯道致電詢問可採何措施應對關稅問題，川普則稱「許多人死於通過加拿大和墨西哥邊境流入的芬太尼，而且沒有任何證據表明這種情況已經停止」。

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川普還說，杜魯道認為情況已經好轉，但他認為還不夠好，並稱他跟杜魯道的通話以「某種程度上」的友好方式結束。

杜魯道則稱此次跟川普通話具有「建設性」。加拿大知情人士透露周四 (6 日) 將跟川普團隊繼續討論。

加拿大外長趙美蘭 (Melanie Joly) 表示，加拿大和美國在繼續討論對兩國商品徵收關稅問題，但加拿大不會以損害自己利益為代價進行談判。

趙美蘭在美加關係會議上說：「談判正在進行中，最終只有美國總統川普和加拿大總理杜魯道會達成協議，但請允許我坦白說，我們永遠不會以對我們不利的方式進行談判。」

趙美蘭還表示，她與美國國務卿盧比歐進行了電話交談，特魯多 5 日與特朗普通了電話，加拿大財政部長勒布朗與美國商務部長盧特尼克通電話討論了進口關稅問題。

川普周一 (3 日) 表示，美國對加拿大商品加徵 25% 的關稅周二生效，稱對加墨兩國就關稅沒有達成共識的空間。