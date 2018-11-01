環球晶董座稱市場出現小颱風 反讓廠商擴產喊卡 有助產業榮景延續

全球第三大矽晶圓廠環球晶 (6488) 董座徐秀蘭看明年大環境，提到這次的問題是信心層面的，且有侷限性，但此舉也將導致原先有意在明年擴充矽晶圓產能的廠商喊卡，讓產業榮景延續下去。徐秀蘭提到，中美貿易戰的影響，目前對矽晶圓端並不明顯，主要衝擊會是在中國廠區生產，銷往美國，這部分今年的稅額是 10%，明年會提高到 25%，但對環球晶來說，一者大陸廠區產能僅佔環球晶總產能 3%，加上環球晶在世界 10 個國家有 16 個廠區，可以調配產能；或是，中國大陸製造銷往美國加工，然後從美國再出口，只要美國不是最終使用國，就可以退稅。因此整體來說，此一問題，會影響到的是現金流量，整體衝擊並不明顯。



至於明年市場的不確定性因素，徐秀蘭認為，主要取自貿易、政治、匯率與股價四個層面，但這一次的波動，不像 2008 年是全面性的，這一次主要的問題是信心面，不是真正的產業問題，影響的層面有侷限性，不單是小範圍，而且集中在部分產品上，不是全面性的。



徐秀蘭也透露，因這次的波動，對市場信心有所影響，致使原先有意在明年擴充矽晶圓產能的廠商，陸續喊卡，換言之，這次信心危機導致的小颱風，反而會讓矽晶圓產業更健康，產業榮景可以繼續延續下去。



而即使總體經濟有其不確定性，整體影響或大或小，但對環球晶來說，長約覆蓋率高，加上高額的預付貨款，假若客戶需求降一成，客戶去縮減對矽晶圓的採購量，但因為跟環球晶是簽訂長約，所以砍單會砍到的，是沒有簽訂長約的矽晶圓供應商，從這一點來看，不論後續景氣波動如何，環球晶未來的穩定性還是非常高；環球晶 8 吋與 12 吋的長約占比達 8 到 9 成，6 吋以下長約占比則是 5 到 6 成。

