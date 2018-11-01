資金藉複委託流向美國 全年交易規模估再創新高

面對金融市場震盪加劇，投資人反而積極運用複委託進行多元投資，永豐金證券總經理江偉源表示，今年前 3 季整體市場複委託交易金額已達逾 1.77 兆元，預估今年規模將突破 2 兆元，再創新高，建議投資人，隨著資金朝向美國布局的趨勢明顯，本季可持續留意由美國引領的消費旺季。

據券商公會統計，複委託交易在去年呈現爆發性成長至 2.04 兆元，年增率高達 23%，而今年在美國升息和貿易戰議題引發的變動中，前 3 季複委託交易金額來到 1.77 兆元，其中，美國地區的交易占比持續成長，從去年的 65.9% 至今已達 71.52%，顯示在中美貿易戰等議題發酵後，資金朝向美國移動的趨勢明顯。

永豐金證券分析，近期美股的震盪來自於市場對於美國聯準會 (Fed) 升息策略有疑慮，多預估年底會再升息 1 次，不過，實際上美國就業市場表現依然強勁，全美職位空缺超過 700 萬個，創史上新高，勞動市場緊俏薪資年增率呈現上揚趨勢有望支撐消費力道。

永豐金證券表示，第 4 季邁入消費旺季後由萬聖節打頭陣，接著有 11 月的感恩節、12 月的耶誕節，目前經濟狀況仍佳的美國仍值得注意，包括吃喝玩樂、品牌及宅經濟概念族群。

而在投資工具的運用上可透過複委託投資個股或 ETF 參與榮景，包括標普 500 指數和 NASDAQ100 指數等國人熟悉的指數，以及各產業類型的指數都有 ETF 產品可供選擇。