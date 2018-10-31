環球晶、中美晶、牧德、瑞昱、義隆

環球晶 (6488)：第三季財報亮眼，稅後淨利較去年同期成長 119.8%，未來將在韓國廠投入 134 億元擴產，預計 2020 年開出產能；將執行庫藏股，買回 4000 張股票，買回價格落在 250 至 300 元之間，今日股價開盤即鎖漲停，未來將挑戰收復月線。

中美晶 (5483)：日本半導體材料大廠信越化學工業調高財報，矽晶圓訂單能見度長達兩年，帶動矽晶圓族群大漲。今日股價開盤鎖漲停，收復 5、10 日線，成為跌深反彈的領頭羊。



牧德 (3563)：公布第三季每股淨利 10.07 元，累計 2018 年前三季每股淨利 22.40 元的好成績；研發中心的設立依計畫進行中，由於營運資金充沛，暫時解除增資計畫，今日股價開高走高，一舉收復月均線，有機會持續攻高收復年線。



瑞昱 (2379)：個人電腦、網通與多媒體 3 大產品線出貨同步增加，單季營收高達 120.86 億元，另外產品組合優化，單季毛利率高達 47%，獲利表現搶眼。今日股價開盤不久後，隨即鎖上漲停，站上半年線及年線，上檔落在前波段跳空缺口和季線的反壓。



義隆 (2458)：第三季合併營收為 24.84 億元，創下歷史新高，展望第四季淡季不淡，推出的整合觸控暨驅動 IC(TDDI) 帶筆的解決方案已通過各大面板廠驗證，未來將放量成長，今日股價跳空開高，一路上攻隨即鎖上漲停，創下波段新高 57.5 元。

