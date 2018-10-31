用美股預測下一場衰退？你想太多了

周二美股三大股指在巨震後收漲，標普 500 指數收漲 1.57%。道瓊斯漲幅 1.77%。那斯達克漲幅 1.58%。市場恐慌性指數 VIX 也有所緩和，回落至 23.35。

近期聯準會升息、房貸利率升高、開發商股票暴跌，而經濟復甦進入了第九個年頭，失業率是近 50 年的最低水平。

由於股市是前瞻性的，有些投資者在思考，市場是否正在預示下一次經濟衰退呢？

Ritholtz Wealth Management 機構資產配置總監 Ben Carlson 表示，金融圈一個老掉牙的笑話是——過去曾發生過 5 次經濟衰退，但如果把股市表現當做先行指標，衰退應該發生 9 次才對。實際上，從歷史數據來看，在多次經濟衰退前，股市並沒有提前釋放出經濟衰退的信號。

（標普 500 近期走勢，圖片來源：investing.com，點擊圖片即可開始輕鬆交易~）

下圖統計了自上世紀二十年代末期以來，標普 500 在每次經濟衰退前 3、6、12 個月的表現。

（在每次經濟衰退前標普 500 的表現，圖片來源：Ben Carlson）

Carlson 表示，從數據上看，美股唯一一次在衰退前的明顯修正是在 2001 年 3 月前。而那次是由於網路泡沫破裂發生在經濟衰退一年前。而從其餘的數據來看，在衰退前股市並沒有明顯的反常表現。

自 1928 年後，Carlson 的計算結果顯示，標普 500 共有 20 次熊市（跌幅超過 20%），及 27 次修正（跌幅介於 10% 和 20% 之間）。其中，股市平均跌去 24%，峰值到谷底的時間跨度為 228 天。

在這共 47 次的下跌中，31 次不在經濟衰退中發生，之後也未有衰退出現。而這 31 次與經濟衰退無關的美股熊市或修正，平均在 154 天內跌去 18%。這表示，經濟衰退與美股超過兩位數的跌幅，有近 66% 的機率無關。

因此，Carlson 認為，經濟衰退將在某個時刻到來，但是有很大的機率，股市並不會提前告知投資者，衰退即將來臨。實際上，很多人在衰退已經發生前，都不會意識到我們正處在經濟衰退中。

他舉例指出，美國權威的經濟研究機構 NBER 通常會在經濟衰退快要結束時，或是經濟已經處在下行階段時，才正式宣告經濟衰退已經到來。

NBER 直到 2001 年 11 月才正式宣布當年 3 月已經開始的經濟衰退，而 11 月恰是該衰退結束的月份。無獨有偶，1990 年夏天開始的衰退直到 1991 年春天才被正式判定為衰退。如出一轍的是，在 1981 年夏天開始的衰退直到 1982 年 1 月才被宣布。

他認為，股市或許有可能變得對經濟衰退的即將到來更為敏感。但也可能，股市只是時不時地發生震盪，因為除了經濟之外，還有許多其他的變量影響股市的走向。

自從在 2009 年年初觸底後，標普 500 已經發生了 5 次超過 10% 的修正，跌幅分別為 16.0%、19.4%、12.4%、13.3% 和 10.2%。

每次股市下跌，投資者都覺得這次情況可能不一般。Carlson 表示，這次美股下調不一般的可能性確實存在。不過與經濟衰退無關的股市修正未必是世界末日，因為如此一來，基本面分析可以跟上股市估值。

只要不是實體經濟減速、失業率上升，他認為股市估值下調、股息回報率變高並不是最糟糕的情況。