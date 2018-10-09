稱IMF太悲觀 安聯首席顧問：美國經濟成長達3%我也不驚訝

國際貨幣基金 (IMF) 下修 2019 年美國經濟成長率至 2.5%，並維持今年 2.9% 的預測；對此，安聯 (Allianz) 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 今 (9) 日直言，IMF 過度悲觀，「若今明兩年，美國經濟成長皆達 3%，我也不會驚訝。」

IMF 將 2018、2019 年的全球經濟成長率預估值，下修 0.2 個百分點，至 3.7%；此外，IMF 指出，美中貿易爭端，恐影響美國經濟表現，預估美國 2019 年經濟成長率將下修至 2.5%，今年則可維持在 2.9%。

不過，El-Erian 週二接受 CNBC 採訪時表示，美國經濟在成長力道、資金吸引等方面，皆處於良好狀態。

El-Erian 指出，IMF 對美國經濟的看法太過悲觀。

El-Erian 強調，政府支出、家庭支出和企業投資，可望續增，「若今明兩年，美國經濟成長皆達 3%，我也不會驚訝。」

對於美中貿易戰，El-Erian 稱，美中貿易爭端尚未達到「戰爭」等級，升級至「戰爭」的機率，僅約 25%，理由在於，面對與美國之間的貿易問題，中國遲早會「理解」南韓、墨西哥、加拿大等國的考量。

El-Erian 強調，如果美國願意承擔貿易衝突的成本，美國就會贏，在此情況下，「其他國家的『正確戰略』，就是盡早讓步。」